«Völlig gaga» Uli Hoeness schimpft auf den Transfer-Sommer

dpa

2.9.2025 - 23:29

Uli Hoeness hält die jüngsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt für «gaga».
Uli Hoeness hält die jüngsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt für «gaga».
Keystone

Fassungslos, gaga, bekloppt: Uli Hoeness kritisiert die Rekordsummen auf dem Transfermarkt. Wieso er die Bundesliga warnt und Bayern international nur noch als Aussenseiter sieht.

DPA

02.09.2025, 23:29

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeness ist entsetzt über die jüngsten Entwicklungen auf dem internationalen Transfermarkt. «Ich war fassungslos, was die letzten sechs, acht Wochen im internationalen Fussball los war», sagte der 73-Jährige bei einer Veranstaltung der Deutschen Fussball Liga in Berlin.

Die hohen Summen, die im Sommertransferfenster bewegt wurden, bezeichnete Hoeness als «völlig gaga» und meinte: «Irgendwann sagt der Bürger: Sind die völlig bekloppt?»

Die 10 teuersten Sommertransfers 2025

Die 10 teuersten Sommertransfers 2025

02.09.2025

Die Bayern waren zuletzt im Werben um die Nationalspieler Florian Wirtz, der zum FC Liverpool wechselte, und Nick Woltemade, der nun für Newcastle United spielt, an der Finanzkraft der englischen Premier League gescheitert. Die englischen Topclubs gaben im Sommer mehr als 3,5 Milliarden Euro für Neuzugänge aus und stellten damit einen Rekord auf.

3,5 Milliarden Euro für neue Spieler. Der Transfer-Wahnsinn in England geht weiter und weiter

3,5 Milliarden Euro für neue SpielerDer Transfer-Wahnsinn in England geht weiter und weiter

Hoeness: In der Champions League ist Bayern wie Hoffenheim

Hoeness warnte: «Das kann nicht gut gehen.» Die Bundesliga sei gut beraten, ihren eigenen Weg zu gehen und müsse dabei eine Führungsrolle übernehmen. «Wir müssen Stärke zeigen und nicht das Geld der Araber, der amerikanischen Hedgefonds nehmen», forderte der langjährige Bayern-Manager. Die DFL müsse sicherstellen, dass die Bundesligisten «dieses Geld nie annehmen müssen». 

Den Rekordmeister aus München erklärte Hoeness für die kommende Europapokal-Spielzeit kurzerhand zum Aussenseiter. «Ich freue mich auf diese kommende Saison, weil wir so wie Hoffenheim in die kommende Champions-League-Saison gehen. Keiner rechnet mit uns», sagte der Weltmeister von 1974, der von der DFL für seine Verdienste um den deutschen Profifussball mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet wurde.

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

02.09.2025

Reif: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eberl den Bettel hinschmeisst»

Reif: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eberl den Bettel hinschmeisst»

02.09.2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

02.09.2025

Cedric Itten: «Gegen Kosovo ist es immer ein spezielles Spiel»

Cedric Itten: «Gegen Kosovo ist es immer ein spezielles Spiel»

Mit dem Ziel, zum sechsten Mal in Folge an einer WM teilzunehmen, startet die Nati in die Qualifikation. Mit dabei ist auch Cedric Itten. Dieser schätzt an einer Pressekonferenz den ersten Gegner Kosovo vom kommenden Freitagabend ein.

02.09.2025

Vor seinem Inter-Transfer schaute Akanji noch bei der Nati vorbei

Vor seinem Inter-Transfer schaute Akanji noch bei der Nati vorbei

02.09.2025

Die 10 teuersten Sommertransfers 2025

Die 10 teuersten Sommertransfers 2025

02.09.2025

Reif: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eberl den Bettel hinschmeisst»

Reif: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eberl den Bettel hinschmeisst»

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Cedric Itten: «Gegen Kosovo ist es immer ein spezielles Spiel»

Cedric Itten: «Gegen Kosovo ist es immer ein spezielles Spiel»

Vor seinem Inter-Transfer schaute Akanji noch bei der Nati vorbei

Vor seinem Inter-Transfer schaute Akanji noch bei der Nati vorbei

Die 10 teuersten Sommertransfers 2025

Die 10 teuersten Sommertransfers 2025

