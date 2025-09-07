  1. Privatkunden
Meinungsverschiedenheiten in München Hoeness: «Eberl ist empfindlich» – «Woltemade keine 90 Millionen wert»

dpa

7.9.2025 - 18:00

Max Eberl geriet während des Transfersommers immer wieder in die Kritik.
Max Eberl geriet während des Transfersommers immer wieder in die Kritik.
KEYSTONE

Der Bayern-Sportvorstand ist in der Transferperiode unter Druck geraten. Im Münchner Aufsichtsrat steht der Manager laut Hoeness nicht zur Disposition, Unstimmigkeiten gibt es trotzdem.

DPA

07.09.2025, 18:00

07.09.2025, 18:28

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeness hat gewisse Meinungsverschiedenheiten mit Sportvorstand Max Eberl bei der abgelaufenen Transferperiode durchblicken lassen. «Er hätte gerne einen Spieler gekauft, aber wir kennen unseren Kassenstand. Der ist am Ende genauso wichtig wie der sportliche Erfolg. Barcelona lässt grüssen. Wenn man kauft, kauft, kauft... Plötzlich hat man 1,2 Milliarden Schulden. Auf Wiederschaun», sagte Hoeness in der Jubiläumssendung 30 Jahre «Doppelpass» bei Sport1.

Es sei auch normal, dass man nicht immer einer Meinung sei. Mit Karl-Heinz Rummenigge habe er sich auch «oft gestritten wie die Besenbinder, aber wenn die Tür hinter uns zuging, war das wieder okay», so Hoeness: «Max ist da ziemlich empfindlich.»

Aufsichtsrat steht hinter Eberl

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass Eberl sein Amt von sich aus niederlegen könnte. «Wenn er so denken würde, müssen sie ihn selber fragen», betonte Hoeness. Vonseiten der Verantwortlichen sei dies aber kein Thema. «Wir (der Aufsichtsrat) haben natürlich kontrovers wie immer diskutiert, aber die Personalie Eberl war dabei überhaupt kein Thema, dass man sich von ihm trennt oder was.»

Generell sei die Transferperiode für Eberl eine schwierige Zeit gewesen, «weil er von aussen immer wieder unter Druck gesetzt wurde. Und es wurde immer gesagt: «Den hat er nicht gekriegt, den hat er nicht gekriegt», erklärte Hoeness. Vor allem die gescheiterten Transfers der beiden deutschen Nationalspieler Florian Wirtz und Nick Woltmade hatten in München für Wirbel gesorgt. Beide waren für hohe Summen nach England gewechselt.

Neuzugänge unter der Lupe. Reif: «Jackson kein super Mittelstürmer» – «Bayern hat bei Woltemade richtig gehandelt»

Neuzugänge unter der LupeReif: «Jackson kein super Mittelstürmer» – «Bayern hat bei Woltemade richtig gehandelt»

«Es gibt keinen Eberl-Transfer, es gibt keinen Hoeness-Transfer, es gibt keinen Rummenigge-Transfer, sondern einen FC-Bayern-Transfer. Der FC Bayern kauft Spieler, und nicht der Einzelne. Und wenn es nicht klappt, ist nicht der Einzelne Schuld, sondern wir alle», ergänzte der 73-Jährige.

Hoeness: «Woltemade ist keine 90 Millionen wert»

Die aktuelle Situation auf dem Transfermarkt störe ihn ohnehin gewaltig, so Hoeness. «Es ist ja Monopoly. Rücke vor bis zur Schlossallee, dann kommt irgendein Scheich und dann kannst du kaufen», machte er sich in Anlehnung an die Transferpolitik von Newcastle United lustig.

Weiter sagte Hoeness: «Schlossallee ist nur deshalb nicht mehr beim FC Bayern, weil Abu Dhabi, Saudi-Arabien und Katar jetzt mitspielen – und gegen die hast du keine Chance.»

Die für Wirtz berichteten 150 Millionen Euro Ablöse, die der FC Liverpool an Bayer Leverkusen überwies, hätte man in München «nie» bezahlt, sagte Hoeness, der einige Summen ausplauderte. Für Woltemade habe man 55 Millionen Euro geboten, Stuttgart habe 75 haben wollen. Nun sei er eben für fast 90 Millionen nach England gewechselt. Bei aller Anerkennung – Woltemade sei «keine 90 Millionen» wert, sagte Hoeness.

«Das Wichtigste in dem Geschäft heisst ‹Nein› zu sagen zu diesen verrückten Auswüchsen», erklärte der 73-Jährige. «Irgendwann haben diese Scheichs auch die Nase voll.»

Das «beste Transferjahr», das die Bayern je hatten?

Schliesslich stufte der Bayern-Ehrenpräsident den Transfersommer der sportlichen Leitung um Max Eberl trotz des vergeblichen Werbens um Wirtz oder Woltemade als erfolgreich ein.

«Das ist ein gutes Transferjahr. Wir sind der eigentliche Gewinner dieses Transfersommers, weil wir eine Mannschaft haben, die sehr stark ist.» Die Welt habe sich in Transferfragen diametral verändert.

Hoeness über Eberl: «Max ist ziemlich empfindlich» - Gallery
Uli Hoeneß (m) bezieht im Doppelpass Stellung.

Uli Hoeneß (m) bezieht im Doppelpass Stellung.

Bild: dpa

Jubiläum für die Sport1-Sendung Doppelpass.

Jubiläum für die Sport1-Sendung Doppelpass.

Bild: dpa

Hatte einen schweren Transfersommer: Max Eberl (Archivbild)

Hatte einen schweren Transfersommer: Max Eberl (Archivbild)

Bild: dpa

Hoeness über Eberl: «Max ist ziemlich empfindlich» - Gallery
Hoeness über Eberl: «Max ist ziemlich empfindlich» - Gallery. Uli Hoeneß (m) bezieht im Doppelpass Stellung.

Uli Hoeneß (m) bezieht im Doppelpass Stellung.

Bild: dpa

Hoeness über Eberl: «Max ist ziemlich empfindlich» - Gallery. Jubiläum für die Sport1-Sendung Doppelpass.

Jubiläum für die Sport1-Sendung Doppelpass.

Bild: dpa

Hoeness über Eberl: «Max ist ziemlich empfindlich» - Gallery. Hatte einen schweren Transfersommer: Max Eberl (Archivbild)

Hatte einen schweren Transfersommer: Max Eberl (Archivbild)

Bild: dpa

Neu im Bayern-Ensemble sind die fest verpflichteten Luis Díaz, Jonathan Tah und Tom Bischof. Dazu wurde Nicolas Jackson vom FC Chelsea ausgeliehen. Hoeness betonte, dass die Leihgebühr nicht 16,5 Millionen Euro betrage, weil die Spielerseite auch einen Betrag übernehme. Die Leihgebühr taxierte Hoeness Richtung 13 Millionen Euro. Und die Kaufpflicht? «Das muss nur dann bezahlt werden, wenn der 40 Spiele von Anfang an macht – die macht er nie», versicherte Hoeness.

Der FC Bayern habe jetzt 15, 16 starke Spieler, sagte der 73-Jährige. «Und zwei, drei junge Spieler, bei denen der Trainer jetzt gezwungen ist, sie irgendwann einzubauen. Und wenn das gelingt, ist es das beste Transferjahr, das wir je hatten.»

«Matthäus hat keine neue Tasse gefunden»

Im Zuge des Woltemade-Pokers war Hoeness auch mit Rekordnationalspieler Lothar Matthäus aneinandergeraten. Matthäus habe «nicht alle Tassen im Schrank», sagte der 73-Jährige. Er habe Matthäus nun wieder getroffen und man gebe sich die Hand, sagte Hoeness. Man habe sich wenig zu sagen, «weil ich festgestellt habe, dass er noch keine neue Tasse gefunden hat».

Das könnte dich auch interessieren

Reif über Bayern-Neuzugänge: «Jackson kein super Mittelstürmer

Reif über Bayern-Neuzugänge: «Jackson kein super Mittelstürmer

03.09.2025

