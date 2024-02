Nach dem Sieg im Direktduell spottet Hoffenheim in den sozialen Netzwerken über BVB-Coach Edin Terzic. Bild: Imago

Nach dem 3:2-Sieg über Dortmund am Wochenende tritt die TSG Hoffenheim in den sozialen Netzwerken nach und spottet über BVB-Coach Edin Terzic.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach acht sieglosen Spielen in Folge gelingt Hoffenheim gegen Dortmund dank eines 3:2-Auswärtssieges der Befreiungsschlag.

Die Social-Media-Abteilung legt daraufhin mit einem Video nach und spottet darin über BVB-Coach Edin Terzic. Mehr anzeigen

Am 23. Spieltag der Bundesliga gelingt der TSG Hoffenheim nach acht sieglosen Partien der Befreiungsschlag. Bei Borussia Dortmund setzt es einen überraschenden 3:2-Auswärtserfolg ab. Mit den drei Punkten gibt sich zumindest die Social-Media-Abteilung der Hoffenheimer allerdings nicht zufrieden und legt mit einem Video in den sozialen Netzwerken nach.

Darin sind Szenen aus der Partie gegen den BVB zu sehen – und dazu die Stimme von Dortmund-Coach Edin Terzic zu hören, der drei Fragen stellt: «Was willst du? Was brauchst du dafür? Und was kann ich erwarten?» Es sind genau die Fragen, die Terzic gemäss eigener Aussage an Jadon Sancho richtet, als dieser in der vergangenen Winterpause zum BVB zurückkehren will.

Die gemischten Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. «Selbst als Dortmunder muss ich zugeben, geil gemacht», schreibt ein BVB-Anhänger. Ein anderer User meint: «Eine Gehaltserhöhung für die Medienabteilung wäre mal wieder angebracht.» Und ein Hoffenheim-Fan ist stolz: «Jetzt ist es klar, wir haben die beste Social Media Abteilung der Bundesliga.»