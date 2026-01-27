  1. Privatkunden
Bundesliga Hoffenheims Siegesserie setzt sich fort

SDA

27.1.2026 - 22:38

Für Albian Hajdari (rechts) und Hoffenheim läuft es in diesem Jahr bisher sehr gut
Keystone

Viertes Spiel des Jahres, vierter Sieg: Hoffenheim bleibt auch im Gastspiel bei Werder Bremen souverän und gewinnt 2:0.

Keystone-SDA

27.01.2026, 22:38

27.01.2026, 22:52

Der Österreicher Alexander Prass brachte die Gäste mit seinem Treffer kurz vor der Pause auf Kurs. Dass der ehemalige Basel-Spieler Wouter Burger gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit mit der Roten Karte vom Platz musste, schien die Mannschaft kaum zu beeindrucken. Nur zwei Minuten später baute Grischa Prömel den Vorsprung aus.

Hoffenheim, bei dem die schweizerisch-kosovarischen Doppelbürger Albian Hajdari und Leon Avdullahu über die gesamte Spielzeit auf dem Platz standen, festigt mit dem erneuten Erfolg den 3. Rang in der Tabelle. Auf den zweitplatzierten Borussia Dortmund fehlen nur noch drei Punkte.

RB Leipzig hingegen liess beim FC St. Pauli Punkte liegen. Martijn Kaars glich in der 93. Minute per Penalty zum 1:1 aus und sicherte dem Heimteam damit einen unerwarteten Zähler.

Die beiden Spiele der 16. Runde mussten nach wetterbedingten Absagen neu angesetzt werden.

Telegramme und Tabelle

Werder Bremen – Hoffenheim 0:2 (0:1). – Tore: 44. Prass 0:1. 54. Prömel 0:2. – Bemerkungen: 52. Rote Karte gegen Burger (Hoffenheim). Werder Bremen ohne Schmidt (verletzt).

St. Pauli – Leipzig 1:1 (0:0). – Tore: 66. Yan Diomande 0:1. 93. Kaars (Penalty) 1:1.

