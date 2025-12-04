  1. Privatkunden
Gerüchte um Schweizer Trainer Kehrt Urs Fischer bei Bundesligist an die Seitenlinie zurück?

Redaktion blue Sport

4.12.2025 - 15:58

Kehrt Urs Fischer zurück in die Bundesliga?
Bild: Keystone

Der Tabellenletzte der Bundesliga, FSV Mainz 05, will laut Sportvorstand Christian Heidel schon am Wochenende den neuen Cheftrainer bekanntgeben. Gemäss Medienberichten handelt es sich dabei um Urs Fischer.

DPA, Redaktion blue Sport

04.12.2025, 15:58

04.12.2025, 16:02

Der FSV Mainz 05 setzt nur für das Freitagsspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf Interimscoach Benjamin Hoffmann und will danach den neuen Trainer vorstellen. «Sie können davon ausgehen, dass wir sehr, sehr sicher sind, einen Trainer gefunden zu haben», sagte Sportvorstand Christian Heidel bei einer Pressekonferenz des Bundesliga-Schlusslichts einen Tag nach der Trennung von Bo Henriksen. 

Ex-FCZ-Coach muss gehen. Mainz trennt sich von Bo Henriksen

Ex-FCZ-Coach muss gehenMainz trennt sich von Bo Henriksen

Heidel will keinen Namen nennen – Fischer gilt als Kandidat

«In Richtung Wochenende» werde der Verein darüber informieren. «Wir haben eine sehr, sehr konkrete Idee», ergänzte Heidel und sagte in Richtung der Medienvertreter: «Bitte mir jetzt nicht Namen an den Kopf knallen, dann kommt das eisige Schweigen von mir.» 

Wie «Sky» berichtet, gilt der Schweizer Urs Fischer als heisser Kandidat. Es soll bereits einen ersten Austausch zwischen dem kriselnden Bundesligisten und dem 59-Jährigen gegeben haben. Die «Bild» bezeichnet Fischer, der zuletzt auch beim VfL Wolfsburg gehandelt wurde, als «aktuell wahrscheinlichste Lösung».

Fischer ist seit November 2023 und seiner Entlassung bei Union, wo er über fünf Jahre an der Seitenlinie stand und die Berliner in dieser Zeit aus der zweiten in die erste Bundesliga führte, vertragslos. Zuvor war Fischer in der Schweiz bei Basel, Thun und Zürich Cheftrainer.

Im Herbst nocht hatte er in einem Interview angedeutet, die tägliche Arbeit auf dem Platz fehle ihm.

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitweg in Kauf

Liridon Berisha pendelt täglich von Zürich nach Vaduz. Grund dafür ist auch das Studium, dass der Verteidiger vor kurzem abgeschlossen hat.

04.12.2025

Fussball-WM: Auslosung mit Star-Aufgebot

STORY: Der Pokal ist schon da in Washington D.C. Am Freitag werden in der US-Hauptstadt die Gruppen für die Fussball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ausgelost. Erstmals nehmen 48 Nationen an dem Turnier, das in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko stattfindet, teil. Bei der Ziehung gibt es vier Lostöpfe mit je 12 Teams. Deutschland befindet sich in Topf 1, gemeinsam mit den drei Gastgeberländern sowie Spanien, Argentinien, England, Portugal, Frankreich, Belgien, Brasilien und den Niederlanden. Geleitet wird die Auslosung von Rio Ferdinand, Ex-Kapitän der englischen Nationalmannschaft und früherer Verteidiger bei Manchester-United. «Es ist ein grosser Moment. Als Fan verfolge ich solche Events ständig, weil ich sehen möchte, wo mein Land platziert wird, gegen wen es im ersten Spiel antritt – all diese Dinge, die wirklich für die Vorfreude sorgen, die Vorbereitungsphase, den Weg zur Weltmeisterschaft. Da wird es spannend, es wird aufregend.» Unterstützung bekommt Ferdinand von vier Vertretern typisch amerikanischer Sportarten: Tom Brady (Football), Shaquille O'Neal (Basketball), der Eishockeylegende Wayne Gretzky und dem Baseballstar Aaron Judge. Bei der Moderation assistieren unter anderem Heidi Klum und Kevin Hart, im Showprogramm sind unter anderem Robbie Williams und die Village People vertreten. Das Sport- und Entertainmentspektakel startet am Freitagmittag Ortszeit im Washingtoner Kennedy Center, nach mitteleuropäischer Zeit heisst es ab 18.00 Uhr Daumen drücken.

04.12.2025

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

LALIGA | 19. Runde | Saison 25/26

02.12.2025

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitweg in Kauf

Fussball-WM: Auslosung mit Star-Aufgebot

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

