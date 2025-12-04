Kehrt Urs Fischer zurück in die Bundesliga? Bild: Keystone

Der Tabellenletzte der Bundesliga, FSV Mainz 05, will laut Sportvorstand Christian Heidel schon am Wochenende den neuen Cheftrainer bekanntgeben. Gemäss Medienberichten handelt es sich dabei um Urs Fischer.

Der FSV Mainz 05 setzt nur für das Freitagsspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf Interimscoach Benjamin Hoffmann und will danach den neuen Trainer vorstellen. «Sie können davon ausgehen, dass wir sehr, sehr sicher sind, einen Trainer gefunden zu haben», sagte Sportvorstand Christian Heidel bei einer Pressekonferenz des Bundesliga-Schlusslichts einen Tag nach der Trennung von Bo Henriksen.

Heidel will keinen Namen nennen – Fischer gilt als Kandidat

«In Richtung Wochenende» werde der Verein darüber informieren. «Wir haben eine sehr, sehr konkrete Idee», ergänzte Heidel und sagte in Richtung der Medienvertreter: «Bitte mir jetzt nicht Namen an den Kopf knallen, dann kommt das eisige Schweigen von mir.»

Wie «Sky» berichtet, gilt der Schweizer Urs Fischer als heisser Kandidat. Es soll bereits einen ersten Austausch zwischen dem kriselnden Bundesligisten und dem 59-Jährigen gegeben haben. Die «Bild» bezeichnet Fischer, der zuletzt auch beim VfL Wolfsburg gehandelt wurde, als «aktuell wahrscheinlichste Lösung».

Fischer ist seit November 2023 und seiner Entlassung bei Union, wo er über fünf Jahre an der Seitenlinie stand und die Berliner in dieser Zeit aus der zweiten in die erste Bundesliga führte, vertragslos. Zuvor war Fischer in der Schweiz bei Basel, Thun und Zürich Cheftrainer.

Im Herbst nocht hatte er in einem Interview angedeutet, die tägliche Arbeit auf dem Platz fehle ihm.

