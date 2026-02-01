  1. Privatkunden
Trainerwechsel Horst Steffen muss in Bremen gehen

SDA

1.2.2026 - 10:12

Horst Steffen ist nicht mehr Trainer in Bremen
Horst Steffen ist nicht mehr Trainer in Bremen
Keystone

Werder Bremen trennt sich von Trainer Horst Steffen. Der Bundesligist ist seit zehn Spielen sieglos.

Keystone-SDA

01.02.2026, 10:12

01.02.2026, 10:16

Werder Bremen hat sich nach nur sieben Monaten von Trainer Horst Steffen getrennt. Der Tabellen-15. der deutschen Bundesliga reagierte damit auf die Negativserie von zehn Spielen ohne Sieg. Nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch einen Punkt.

Als Interimslösung werden vorerst die beiden Co-Trainer Raphael Duarte und Christian Gross einspringen.

