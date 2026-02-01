Horst Steffen ist nicht mehr Trainer in Bremen Keystone

Werder Bremen trennt sich von Trainer Horst Steffen. Der Bundesligist ist seit zehn Spielen sieglos.

Keystone-SDA SDA

Werder Bremen hat sich nach nur sieben Monaten von Trainer Horst Steffen getrennt. Der Tabellen-15. der deutschen Bundesliga reagierte damit auf die Negativserie von zehn Spielen ohne Sieg. Nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch einen Punkt.

Als Interimslösung werden vorerst die beiden Co-Trainer Raphael Duarte und Christian Gross einspringen.