Horst Steffen, der neue Trainer von Werder Bremen Keystone

Der neue Trainer von Werder Bremen heisst wie erwartet Horst Steffen. Der bisherige Coach des Zweitbundesligisten Elversberg tritt die Nachfolge von Ole Werner an.

Keystone-SDA SDA

Wenig fehlte, und der 56-jährige Steffen hätte auch mit seinem bisherigen Verein in der Bundesliga arbeiten können. Der SV Elversberg, der vor vier Jahren noch in der Regionalliga gespielt hatte, verpasste den Aufstieg in der Barrage gegen Heidenheim, den Drittletzten der obersten Liga, ganz knapp.

Die Wahl von Steffen zum Cheftrainer in Bremen hatte sich in den vergangenen Tagen angedeutet. Steffen, der als Förderer von jungen Spielern gilt, soll die Wunschlösung der Hanseaten gewesen sein. Er hat sich für Jahre verpflichtet.

Die Trennung von Werner, der rund dreieinhalb Jahre im Amt war, hatten die Verantwortlichen des Vereins Anfang dieser Woche publik gemacht. Den Entscheid fällten sie, nachdem Werner die Verlängerung seines im kommenden Sommer auslaufenden Vertrages ausgeschlagen hatte.