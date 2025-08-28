Der Schweizer Nationalverteidiger Isaac Schmidt (links) will sich in der Bundesliga beweisen Keystone

Isaac Schmidt spielt bis Ende Saison bei Werder Bremen. Wie der Bundesligist am Donnerstagabend bekannt gibt, wird der 25-jährige Schweizer Rechtsverteidiger für ein Jahr von Leeds United ausgeliehen.

Keystone-SDA SDA

Beim Premier-League-Aufsteiger besitzt Schmidt noch einen bis 2028 gültigen Vertrag. Werder Bremen sicherte sich eine Kaufoption nach Ablauf des Leihgeschäfts.

Der bei Lausanne-Sport ausgebildete Schmidt war im Sommer 2024 für kolportierte drei Millionen Euro Ablöse vom FC St. Gallen zu Leeds gewechselt. Obwohl er in England bislang nur auf 251 Einsatzminuten kam, bot ihn Nationalcoach Murat Yakin im März erstmals für die Nationalmannschaft auf. Dreimal lief der auch auf der linken Seite und in offensiverer Rolle einsetzbare Romand seither für die Schweiz auf, zweimal von Beginn weg.

Für die anstehende WM-Qualifikationskampagne wurde Schmidt am Donnerstag von Yakin wieder aufgeboten.