  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Transfer Isaac Schmidt wechselt in die Bundesliga

SDA

28.8.2025 - 20:11

Der Schweizer Nationalverteidiger Isaac Schmidt (links) will sich in der Bundesliga beweisen
Der Schweizer Nationalverteidiger Isaac Schmidt (links) will sich in der Bundesliga beweisen
Keystone

Isaac Schmidt spielt bis Ende Saison bei Werder Bremen. Wie der Bundesligist am Donnerstagabend bekannt gibt, wird der 25-jährige Schweizer Rechtsverteidiger für ein Jahr von Leeds United ausgeliehen.

Keystone-SDA

28.08.2025, 20:11

28.08.2025, 20:13

Beim Premier-League-Aufsteiger besitzt Schmidt noch einen bis 2028 gültigen Vertrag. Werder Bremen sicherte sich eine Kaufoption nach Ablauf des Leihgeschäfts.

Der bei Lausanne-Sport ausgebildete Schmidt war im Sommer 2024 für kolportierte drei Millionen Euro Ablöse vom FC St. Gallen zu Leeds gewechselt. Obwohl er in England bislang nur auf 251 Einsatzminuten kam, bot ihn Nationalcoach Murat Yakin im März erstmals für die Nationalmannschaft auf. Dreimal lief der auch auf der linken Seite und in offensiverer Rolle einsetzbare Romand seither für die Schweiz auf, zweimal von Beginn weg.

Für die anstehende WM-Qualifikationskampagne wurde Schmidt am Donnerstag von Yakin wieder aufgeboten.

Meistgelesen

«Es ist purer Egoismus, wenn zwei Senioren ein Haus besetzen»
Pilot telefoniert 50 Minuten mit Ingenieuren, dann stürzt er ab
Guterres verurteilt russischen Angriff auf Kiew +++ Weisses Haus kritisiert Putin und Selenskyj nach neuen Angriffen

Videos aus dem Ressort

«Wegen Wenger gibt's beim Schwingen fast so viele Piercings wie Edelweiss-Hemden»

«Wegen Wenger gibt's beim Schwingen fast so viele Piercings wie Edelweiss-Hemden»

Der langjährige BLICK-Reporter Marcel W. Perren erklärt, weshalb der Schwingsport 2010 quasi über Nacht sexy geworden ist, was das mit Kilian Wenger zu tun hat und wie viel Geld ein König heute verdienen kann.

27.08.2025

«Kilian war auch der erste Zwilchhosen-Millionär»

«Kilian war auch der erste Zwilchhosen-Millionär»

27.08.2025

«Früher sassen wir Journalisten zu dritt auf einem Wagen»

«Früher sassen wir Journalisten zu dritt auf einem Wagen»

27.08.2025

«Wegen Wenger gibt's beim Schwingen fast so viele Piercings wie Edelweiss-Hemden»

«Wegen Wenger gibt's beim Schwingen fast so viele Piercings wie Edelweiss-Hemden»

«Kilian war auch der erste Zwilchhosen-Millionär»

«Kilian war auch der erste Zwilchhosen-Millionär»

«Früher sassen wir Journalisten zu dritt auf einem Wagen»

«Früher sassen wir Journalisten zu dritt auf einem Wagen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Transfer-Ticker. Woltemade vor Wechsel in die Premier League ++ Garnacho zu Chelsea

Transfer-TickerWoltemade vor Wechsel in die Premier League ++ Garnacho zu Chelsea

Hiobsbotschaft für die Nati. Jashari fällt mit Verletzung lange aus

Hiobsbotschaft für die NatiJashari fällt mit Verletzung lange aus

Avdullahu wählt Kosovo statt Nati. Diese 11 Fussball-Stars entschieden sich gegen die Schweiz

Avdullahu wählt Kosovo statt NatiDiese 11 Fussball-Stars entschieden sich gegen die Schweiz