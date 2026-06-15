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1. Bundesliga lockt Cedric Itten vor Wechsel zu Werder Bremen

SDA

15.6.2026 - 22:10

Cedric Itten soll mit Werder Bremen einig sein
Cedric Itten soll mit Werder Bremen einig sein
KEYSTONE

Der Schweizer Nationalspieler Cedric Itten steht vor der Rückkehr in die Bundesliga. Gemäss verschiedenen Medienberichten wechselt der 29-jährige Stürmer von Fortuna Düsseldorf zu Werder Bremen.

Keystone-SDA

15.06.2026, 22:10

15.06.2026, 22:33

Itten spielte bereits 2021 bei Greuther Fürth eine halbe Saison in der Bundesliga. Danach kehrte der 15-fache Internationale (5 Tore) in die Schweiz zurück und absolvierte drei Jahre bei den Young Boys und wurde dabei zweimal Meister.

Vor einem Jahr wechselte er in die 2. Bundesliga, wo er trotz des Abstiegs von Fortuna Düsseldorf mit 15 Treffern in 30 Spielen überzeugte und sich so das Aufgebot für die WM verdiente.

Dies könnte auch der Grund sein, dass Werder den Transfer noch nicht offiziell verkünden kann. Es dürften noch die medizinischen Checks ausstehen.

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