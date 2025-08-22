  1. Privatkunden
Bundesliga und Serie A startet Jashari und Athekame träumen vom Titel – Kobel will wieder vorne mitspielen

Syl Battistuzzi

22.8.2025

Ardon Jashari wird das Milan-Mittelfeld mit Luka Modric leiten.
Ardon Jashari wird das Milan-Mittelfeld mit Luka Modric leiten.
IMAGO/aal.photo

Am Freitag und Samstag rollt der Ball auch wieder in Deutschland und Italien. Der Blick auf die zwei Meisterschaften durch die Schweizer Brille.

Redaktion blue Sport

22.08.2025, 12:45

22.08.2025, 12:53

Premier League, Ligue 1 und LaLiga startet. Schär und Ndoye vor schwieriger Saison – nächster Anlauf von Rieder

Premier League, Ligue 1 und LaLiga startet. Schär und Ndoye vor schwieriger Saison – nächster Anlauf von Rieder

Bundesliga 🇩🇪

In der Bundesliga wird der Titel wie fast jede Saison über den FC Bayern München gehen. Ein Wörtchen mitreden will Borussia Dortmund. Nach dem vierten Platz in der vergangenen Meisterschaft will das Team rund um Nati-Goalie Gregor Kobel wieder weiter nach vorne. Kobel ist beim BVB gesetzt.

Möglicher Xhaka-Nachfolger. Avdullahu: «Noch nicht entschieden, ob ich für die Schweiz oder Kosovo spiele»

Möglicher Xhaka-Nachfolger. Avdullahu: «Noch nicht entschieden, ob ich für die Schweiz oder Kosovo spiele»

Einen Platz vor dem BVB klassierte sich letzte Saison Frankfurt. Bei der Eintracht kam Innenverteidiger Aurèle Amenda nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und stand bei acht Bundesliga-Einsätzen insgesamt nur 89 Minuten auf dem Platz. In der Europa League kam er in vier Partien immerhin auf 111 Einsatzminuten. Ob sich Amenda in dieser Saison in der Hierarchie hocharbeiten kann, wird sich zeigen. Die Vorzeichen stehen allerdings nicht sonderlich gut, stand er in der Vorbereitung nur in zwei von sechs Spielen in der Startelf.

Auch Leonidas Stergiou und Luca Jaquez wollen im Dress des VfB Stuttgart einen Sprung nach vorne machen. Mit dem von Bayern München umworbenen Stürmer Nick Woltemade will der letztjährige Pokalsieger zumindest um die Europacup-Plätze spielen. Das persönliche Ziel von Stergiou dürfte in dieser Saison sein, verletzungsfrei zu bleiben, verpasste er in der vergangenen Meisterschaft fast die Hälfte der Spiele aufgrund von Verletzungen. Jaquez will sich in seiner ersten ganzen Bundesliga-Saison einen Stammplatz erarbeiten.

Nati-Spieler degradiert. Captain-Binde und Nummer-1-Posten bei Gladbach weg: Der brutale Absturz von Jonas Omlin

Nati-Spieler degradiert. Captain-Binde und Nummer-1-Posten bei Gladbach weg: Der brutale Absturz von Jonas Omlin

Im Kampf um die Top-6 werden womöglich auch Mainz mit Captain Silvan Widmer, Freiburg mit Johan Manzambi und Bruno Ogbus und Borussia Mönchengladbach mit Nico Elvedi und Jonas Omlin involviert sein. Bei Gladbach kam es in diesem Sommer zur Degradierung von Torhüter Omlin. Er hat die Captain-Binde und seinen Platz als Nummer 1 verloren. Ob er beim Klub bleibt, ist offen.

In den unteren Regionen der Tabelle werden wohl Hoffenheim mit Leon Avdullahu, Köln mit Joël Schmied und der Hamburger SV mit Miro Muheim und Silvan Hefti anzutreffen sein. Die letzten beiden Klubs sind auf die neue Saison hin aus der 2. Bundesliga aufgestiegen und werden womöglich gegen den Abstieg spielen. Von ihnen hat Muheim die besten Karten auf einen Stammplatz, gehörte er doch bereits vergangene Saison beim HSV zum Stammpersonal.

Die Schweizer Spieler in der Bundesliga

  • Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
  • Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt)
  • Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach)
  • Jonas Omlin (Borussia Mönchengladbach)
  • Miro Muheim (Hamburger SV)
  • Silvan Hefti (Hamburger SV)
  • Silvan Widmer (Mainz)
  • Cédric Zesiger (Augsburg)
  • Johan Manzambi (Freiburg)
  • Bruno Ogbus (Freiburg)
  • Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart)
  • Luca Jaquez (VfB Stuttgart)
  • Joël Schmied (FC Köln)
  • Leon Avdullahu (Hoffenheim)
Mehr anzeigen

Serie A 🇮🇹

In dieser Transfer-Periode drehte sich in Italien alles um einen Schweizer: Ardon Jashari. Er war bei der AC Milan der Wunschspieler für das defensive Mittelfeld und wurde nach einer fabelhaften Saison bei Brügge, die mit dem Award als Spieler der Saison zu Ende ging, in die Serie A gelockt. Mit ihm wurde auch der Verteidiger Zachary Athekame (kam von YB) ins Boot geholt, um den Umbruch beim Traditionsverein mitzugestalten. Ob es nach dem achten Platz von vergangener Saison schon für die Top-3 reicht, wird sich zeigen. Mit Noah Okafor stand bis vor Kurzem noch ein dritter Schweizer im Kader, er hat Milan allerdings kurz vor Saisonstart Richtung Premier League zu Leeds verlassen.

Herber Schlag. Top-Talent kehrt der Schweiz den Rücken und spielt künftig für Bosnien

Herber Schlag. Top-Talent kehrt der Schweiz den Rücken und spielt künftig für Bosnien

Im Umbruch befindet sich auch Stadtrivale Inter, wo Yann Sommer auch unter dem neuen Trainer Christian Chivu die Nummer 1 ist. Der ehemalige Nati-Goalie stand auf dem Zettel von Galatasaray, daraus ergab sich allerdings nichts. So startet Sommer in seine dritte Saison bei Inter und strebt nach 2024 seinen zweiten Serie-A-Titel an. Diesen wird ihm wahrscheinlich der amtierende Meister Napoli streitig machen.

Mitte Mai sicherte Dan Ndoye Bologna im Cup-Finale gegen Milan den ersten Titel seit 1974. Wenige Monate später hat der 24-Jährige bei Nottingham in der Premier League unterschrieben. Michel Aebischer ist auch nicht mehr da und hat einen Wechsel innerhalb der Liga vollzogen. Vom einstigen Schweizer-Trio ist nur noch Remo Freuler übrig geblieben. Mehr als die Top-10 zu erreichen, wird für Bologna wohl schwierig.

Aebischer wurde an Aufsteiger Pisa ausgeliehen, wo er mit Daniel Denoon auf einen weiteren Schweizer trifft. Sie werden alles daran setzen, den sofortigen Wiederabstieg zu verhindern. Mit dem Abstiegskampf werden Samuel Ballet (Como) und Simon Sohm (neu bei Fiorentina) wohl nichts am Hut haben. Sie werden ihren Fokus auf die Europacup-Plätze richten.

Die Schweizer Spieler in der Serie A

  • Michel Aebischer (Pisa)
  • Daniel Denoon (Pisa)
  • Remo Freuler (Bologna)
  • Simon Sohm (Fiorentina)
  • Ardon Jashari (AC Milan)
  • Zachary Athekame (AC Milan)
  • Samuel Ballet (Como)
  • Yann Sommer (Inter)
  • Benjamin Siegrist (Genua)
Mehr anzeigen
Andreas Böni: «Jashari wird in der Nati bald eine andere Rolle spielen»

Andreas Böni: «Jashari wird in der Nati bald eine andere Rolle spielen»

Andreas Böni, blue Chefredaktor, schätzt den Wechsel von Ardon Jashari zur AC Milan ein und erklärt, wieso er in der Nati bald eine wichtigere Rolle einnehmen wird.

06.08.2025

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Rubén Vargas wuchs zwischen Schweizer Ordnung und karibischer Lebensfreude auf. Sein Vater träumte von Baseball, doch Vargas entschied sich für den Fussball – und ist heute Stammspieler in der Nati.

05.08.2025

Fussball News

Alessandro Vogt – der junge Knipser begeistert die Liga

Alessandro Vogt – der junge Knipser begeistert die Liga

Noch vor kurzem die Lehre abgeschlossen schiesst Alessandro Vogt bereits drei Tore für den FCSG.

22.08.2025

Matteo Di Giusto: «Deshalb war es für mich jetzt Zeit für den nächsten Schritt»

Matteo Di Giusto: «Deshalb war es für mich jetzt Zeit für den nächsten Schritt»

Matteo Di Giusto ist der neue Hoffnungsträger des FC Luzern. blue Sport hat den 25-Jährigen in Luzern besucht und mit ihm über seinen Werdegang gesprochen.

22.08.2025

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

Marcel Reif analysiert das Basler Remis gegen Kopenhagen.

21.08.2025

