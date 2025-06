Läuft Granit Xhaka auch in der kommenden Saison für Bayer Leverkusen auf? Bild: Tom Weller/dpa

Der Transferpoker um Granit Xhaka geht in die nächste Runde. Ist der Nati-Captain für die AC Milan zu teuer? Oder gibt es gar keine Verhandlungen zwischen den Klubs? Für Vater Ragip Xhaka scheint der Fall klar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Wochen machen Gerüchte die Runde, dass Granit Xhaka mit einem Wechsel zur AC Milan liebäugelt.

Gemäss Medienberichten hat sich das Interesse des Serie-A-Klubs zuletzt aber abgekühlt, weil der Nati-Captain zu teuer sein soll.

Dem widerspricht nun Vater Ragip und sagt bei einem kosovarischen TV-Sender: «Milan will Granit.» Mehr anzeigen

Das Hin und Her um einen möglichen Wechsel von Granit Xhaka geht in die nächste Runde. Seit Wochen wird der Noch-Leverkusener mit einem möglichen Abgang zur AC Mailand in Verbindung gebracht. Medienberichten zufolge hat sich der Nati-Captain mit dem Serie-A-Klub gar bereits auf einen Dreijahresvertrag geeinigt.

Zuletzt heisst es allerdings, der 32-Jährige sei für Milan zu teuer. Gemäss Transferjournalist Gianluca Di Marzio will Bayer, wo Xhaka noch bis 2028 einen Vertrag hat, eine Ablösesumme in Höhe von 8 bis 10 Millionen Euro. Im Gesamtpaket mit Ablöse, Gehalt und Handgeld würde der Schweizer laut dem «Kicker» in drei Jahren bis zu 40 Millionen kosten. Das soll das Interesse der Italiener arg gedämpft haben.

Nun äussert sich Granits Vater Ragip Xhaka über den andauernden Poker. «Milan will Granit. Über die Bedingungen des Deals spreche ich nicht, die Vereine müssen sich untereinander einigen», sagt er beim kosovarischen TV-Sender Teve1 und fügt an: «Sie wissen, dass Granit ein Schlüsselspieler für Bayer Leverkusen ist. Er hat noch einen Vertrag bis 2028.»

Bayer will nichts von Verhandlungen wissen

Von Bayer-Seite her gibt es derweil keine Anzeichen, dass man Xhaka vorzeitig ziehen lassen will. Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes bestreitet zuletzt, dass es überhaupt Verhandlungen mit Milan gibt. Auch von einer festgesetzten Ablösesumme will man bei Bayer nichts wissen. Und der «Kicker» schreibt, es gäbe «keine Indikatoren», dass der 32-Jährige die Werkself in Richtung Italien verlassen könnte.

Die Xhaka-Seite deutet derweil an, dass ein Wechsel zumindest nicht ausgeschlossen ist. Noch bevor sich Vater Ragip zu Wort meldet, lässt Granit Xhaka selbst vielsagend offen, ober er beim personellen Neuaufbau bei Leverkusen die Schlüsselfigur sein will: «Das kostet viel Energie. Und ich bin keine 25 mehr, sondern werde im September 33.»

Hinzu kommt, dass Xhaka gemäss einem Bericht der «Sport Bild» verärgert darüber ist, dass sich Neo-Coach Erik ten Hag erst drei Wochen nach seiner Vorstellung bei ihm gemeldet habe – auch wenn der 55-Jährige dem Schweizer beim ersten Gespräch versichert haben soll, weiter eine wichtige Rolle einzunehmen. Ob das Xhaka zu einem Verbleib bewegt, wird die nahe Zukunft zeigen.

