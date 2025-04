Jonas Omlin darf wieder trainieren. Imago

Jonas Omlin ist nach seiner Adduktoren-Verletzung zurück im Training. Obwohl sein Comeback naht, scheinen seine Tage in Gladbach gezählt zu sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gladbach-Goalie Jonas Omlin ist nach seiner Verletzung vor gut zwei Wochen bereits wieder zurück im Team-Training.

Der Nati-Goalie darf sich Hoffnungen machen, bald wieder zum Einsatz zu kommen.

Trotzdem sieht seine sportliche Zukunft düster aus. Im Sommer soll er gemäss einem «Bild»-Bericht Platz im Kader machen, falls er sich nicht mit der Ersatzrolle begnügen will. Mehr anzeigen

Jonas Omlin absolvierte am Mittwoch seine erste Trainingseinheit auf dem Platz nach seiner Verletzung. Mitte März musste er gegen Bremen mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich vorzeitig ausgewechselt werden.

Für das Spiel am kommenden Freitag gegen St. Pauli ist es für den Nati-Goalie sicher noch zu früh. Für die Partie am 12. April gegen Freiburg wird es knapp, spätestens am 20. April in Dortmund sollte der 31-Jährige wieder verfügbar sein.

Immerhin ein kleiner Lichtblick am Horizont für Omlin. Denn der etatmässige Captain ist in der Torhüter-Hierarchie theoretisch nur noch die Nummer 2. Stammgoalie ist unter Trainer Gerardo Seoane seit Ende November offiziell Moritz Nicolas, der sich aber im Februar verletzte und bis Saisonende ausfällt.

In den letzten drei Spielen stand bei den Fohlen der erst 18 Jahre alte Tiago Pereira Cardoso, normalerweise Keeper der Gladbacher U19-Mannschaft, zwischen den Pfosten. Und der Nationalspieler Luxemburgs kassierte in seinen drei Einsätzen kein Gegentor.

Omlin auf der Streichliste

In der neuen Saison soll aber wieder Nicolas die Nummer 1 sein. Im Sommer kehrt zudem Jan Olschowsky aus Alemannia Aachen zurück. Das Talent soll zusammen mit Tiago Pereira das Stellvertreter-Duo bilden.

Kurzum: Für Omlin scheint – trotz Vertrag bis 2027 – kein Platz mehr zu sein. Wie «Bild» schreibt, soll sich der 31-Jährige deshalb auf der klubinternen Streichliste befinden. Spielpraxis kann der ehrgeizige Profi also wahrscheinlich ab Sommer nur anderswo kriegen.

Vielleicht wäre ein Neubeginn gar keine schlechte Idee, schliesslich scheint Omlin in Gladbach einfach oft das Pech – in Form von Verletzungen – anzuziehen. Omlin, der 2023 aus Montpellier als Nachfolger von Klub-Ikone und Landsmann Yann Sommer geholt wurde, kam seither nur in 31 Pflichtspielen zum Einsatz. In der Nati stand der Innerschweizer zuletzt im Sommer 2022 auf dem Platz.