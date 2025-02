Jonas Omlin sah früh im Spiel gegen Augsburg die Rote Karte. Bild: Keystone

Leverkusen verkürzt am Samstag in der Bundesliga zumindest vorübergehend den Rückstand auf Leader Bayern München. In Mönchengladbach erlebt Jonas Omlin eine bittere Rückkehr in die Startformation.

Keystone-SDA, sda SDA

Der Sieg beim Aufsteiger und Schlusslicht Holstein Kiel war für Leverkusen reine Pflichtarbeit. Das Team um Granit Xhaka war von Beginn weg deutlich überlegen und sorgte durch die Tore von Patrik Schick (9.) und Amine Adli (45.) noch vor der Pause für die Entscheidung. Der Rückstand auf die erst am Sonntag daheim gegen die Eintracht Frankfurt spielenden Bayern beträgt fünf Punkte.

Mitte September hatte Goalie Jonas Omlin seinen Stammplatz bei Borussia Mönchengladbach an Moritz Nicolas verloren. Nun durfte der Innerschweizer nach der Verletzung seines Konkurrenten zum ersten Mal seit der Degradierung in einem Pflichtspiel von Beginn weg auflaufen. Doch die Freude im Heimspiel gegen Augsburg (0:3) hielt nur gute 27 Minuten, bis zum Platzverweis wegen einer Notbremse. Ausgerechnet Landsmann Nico Elvedi war an der Roten Karte seines Teamkollegen mitschuldig. Der Rückpass des Verteidigers geriet zu kurz, Omlin kam zu spät und stoppte Augsburgs Finnen Fredrik Jensen mit einem klaren Foul. In der zweiten Halbzeit sorgten die Augsburger dank dem Hattrick ihres Topskorers Alexis Claude-Maurice für den 3:0-Sieg.

Telegramme und Tabelle:

Mainz 05 – St. Pauli 2:0 (0:0). – Tore: 67. Lee 1:0. 95. Nebel 2:0. – Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (ab 83.).

Wolfsburg – Bochum 1:1 (0:0). – Tore: 49. Masovic 0:1. 81. Svanberg 1:1.

Holstein Kiel – Bayer Leverkusen 0:2 (0:2). – Tore: 9. Schick 0:1. 45. Adli 0:2. – Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Borussia Mönchengladbach – Augsburg 0:3 (0:0). – Tore: 55. Claude-Maurice 0:1. 61. Claude-Maurice 0:2. 70. Claude-Maurice 0:3. – Bemerkungen: 28. Rote Karte gegen Omlin (Borussia Mönchengladbach, Notbremse). Borussia Mönchengladbach mit Omlin und Elvedi. Augsburg mit Zesiger (bis 58.).

Die weiteren Spiele der 23. Runde. Freitag: SC Freiburg – Werder Bremen 5:0. – Samstag: Borussia Dortmund – Union Berlin 18.30. – Sonntag: RB Leipzig – Heidenheim 15.30. Bayern München – Eintracht Frankfurt 17.30. Hoffenheim – VfB Stuttgart 19.30.