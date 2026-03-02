Harry Kane jubelt und jubelt – der Engländer steht nun bei 30 Toren in der laufenden Bundesliga-Saison. sda

Wenn Harry Kane in seiner Karriere für etwas steht wie kein Zweiter, dann sind das Tore. Mit seinen Treffern gegen Borussia Dortmund egalisierte er gleich mehrere Bundesliga-Rekorde und auch Lewandowskis 41 Treffer in einer Saison scheinen nicht unmöglich.

Lewandowski hatte nach 24 Spielen bereits einen Treffer mehr als Kane.

24 Bundesligaspiele, 30 Treffer. Im Schnitt ein Tor alle 65 Minuten. Mit diesen Werten spielt Harry Kane in einer eigenen Liga. Zum Vergleich: Deniz Undav, der zweitbeste Torschütze der Liga, liegt aktuell bei 14 Treffern. Niemand kann derzeit mit den Werten des englischen Nationalstürmers mithalten.

Der Einzige, der ähnlich oder gar noch häufiger traf als Kane selbst, trug einst ebenfalls die Nummer 9 bei den Bayern hört auf den Namen Robert Lewandowski. In der Saison 2020/21 erzielte der Pole unglaubliche 41 Tore in einer Bundesligasaison und knackte damit den Uralt-Redkord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72.

Das Besondere an diesem Rekord ist: Lewandowski benötigte dafür lediglich 29 Spiele. Im Saisonendspurt verpasste der aktuelle Barça-Star aufgrund einer Bänderdehnung einige Partien.

Robert Lewandowski brach in der Saison 2020/21 den Torrekord von Bayern-Legende Gerd Müller. sda

Nach 36 Treffern in seiner ersten Bundesligasaison und 26 in der letzten Spielzeit, liegt Lewandowskis Rekord für Kane nun in Reichweite. Bei seiner aktuellen Torquote dürften 12 Treffer in den letzten 10 Spielen nicht unmöglich sein, gerade weil er in den vergangenen sieben Pflichtspielen jeweils doppelt traf.

«Ich bin aktuell in guter Form, das ist offensichtlich», sagte auch Kane selbst gegenüber «Sky». Angesprochen auf den Rekord von Lewandowski meinte der Goalgetter: «Natürlich werde ich versuchen, genau da weiterzumachen. Aber es sind noch viele Spiele zu gehen. Ich versuche einfach, konstant zu bleiben, und dann sehen wir, ob es am Ende möglich ist. Gerade sieht es auf jeden Fall gut aus.»

Im Vergleich zu Kane hatte Lewandowski in seiner Rekord-Saison nach dem 24. Spieltag mit 31 Toren bereits einen Treffer mehr auf seinem Konto als der Brite. Doch da sich der Pole damals im Saisonendspurt verletzte, hat Kane sogar vier Spiele mehr um den Rekord zu brechen.

Zwei Rekorde schon gebrochen

Mit seinen beiden Treffern am Wochenende egalisierte der Bayern-Stürmer nicht nur den Rekord für die meisten Doppelpacks in einer Saison. Bisher gelangen nur Lothar Emmerich (1967 für Borussia Dortmund) und Tomislav Maric (2001 für den VfL Wolfsburg) vier Doppelpacks in einer Spielzeit.

Der verwandelte Penalty zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung für die Bayern war bereits der zehnte Treffer vom Punkt des englischen Nationalstürmers. Dies gelang vor Kane lediglich Bayern-Legende Paul Breitner in der Saison 1980/81. Bald könnte mit Lewandowskis Torrekord schon der nächste Rekord folgen.