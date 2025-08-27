  1. Privatkunden
Blamage abgewendet Kane erlöst die Bayern im DFB-Pokal gegen Drittligisten spät

SDA

27.8.2025 - 22:54

Harry Kane schiesst Bayern München in der 1. Cuprunde spät zum 3:2-Sieg in Wiesbaden
Harry Kane schiesst Bayern München in der 1. Cuprunde spät zum 3:2-Sieg in Wiesbaden
Keystone

Bayern München entgeht im deutschen Cup in der 1. Runde nur knapp einer Blamage. Dank einem später Tor von Harry Kane setzt sich der Rekordmeister beim Drittligisten Wehen Wiesbaden 3:2 durch.

Keystone-SDA

27.08.2025, 22:54

27.08.2025, 23:21

Der Starstürmer erlöste die Bayern in der 4. Minute der Nachspielzeit, nachdem der Favorit eine scheinbar sichere 2:0-Führung aus der Hand gegeben hatte.

Fatih Kaya brachte den Aussenseiter mit einem Doppelschlag in der 64. und 70. Minute zurück ins Spiel. Zuvor hatten Kane vom Elfmeterpunkt (16.) und Michael Olise (51.) für die Münchner getroffen und das Weiterkommen früh in greifbare Nähe gerückt.

Kane verschoss beim Stand von 2:2 sogar einen weiteren Foulpenalty (76.). Am Ende aber war es doch der Engländer, der die Bayern vor einer peinlichen Verlängerung oder gar dem Aus bewahrte.

Kopenhagen – Basel 2:0

Kopenhagen – Basel 2:0

UEFA Champions League | Playoff-Rückspiel | Saison 25/26

27.08.2025

