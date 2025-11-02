  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kane, Olise und Diaz nur Ersatz «Ein Ausrufezeichen gesetzt»: Bayerns B-Team dominiert Bayer 

dpa

2.11.2025 - 12:09

Bayerns B-Elf genug für die Bundesliga? Das sagt Kompany

Bayerns B-Elf genug für die Bundesliga? Das sagt Kompany

02.11.2025

Der FC Bayern zeigt dem ehemaligen Titel-Rivalen Leverkusen im Liga-Gipfel klar die Grenzen auf – und das ohne seine Topscorer. Das nächste Spiel hat für die Münchner enorme Bedeutung.

,

DPA, Syl Battistuzzi

02.11.2025, 12:09

02.11.2025, 12:13

Nach dem nächsten dominanten Sieg auch ohne die lange geschonten drei Topscorer um Harry Kane hüpften die Bayern-Stars Arm in Arm zufrieden vor ihren Fans. Ohne Kane sowie die Flügel-Asse Michael Olise und Luis Díaz sowie weiteren geschonten Startelfspielern für die grosse Champions-League-Prüfung gegen Paris Saint-Germain (live am Dienstag ab 21 Uhr auf blue Sport) übernahmen deren Vertreter beim 3:0 gegen Bayer Leverkusen überzeugend die Hauptrollen. Im Bundesliga-Topspiel war nur ein Team top.

9. Sieg im 9. Spiel. Bayern bleibt auch gegen Leverkusen makellos

9. Sieg im 9. SpielBayern bleibt auch gegen Leverkusen makellos

Während die Münchner im 15. Pflichtspiel der Saison zum 15. Mal gewannen, endete die Leverkusener Liga-Auswärtsserie ohne Niederlage nach zweieinhalb Jahren und 37 Partien. Bayer agierte in der Allianz Arena ohne jeden Mumm. 

«Leverkusen ist eine Top-Mannschaft, sie haben sich sehr gut wieder gefangen. Deswegen ist es definitiv ein Ausrufezeichen, das wir gesetzt haben», meinte Serge Gnabry und ergänzte mit Blick auf die prominenten Veränderungen in der Startelf: «Schönes Zeichen vom Trainer, dass er allen vertraut. Die Jungs haben es zurückgezahlt mit ihrer Leistung.»

UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München
UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München

Di 04.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München

Mit tv.blue.ch mieten

Trainer Vincent Kompany blickte bereits auf den Kracher gegen Paris: «Wir haben es verdient, dass wir wirklich voller Enthusiasmus in dieses Spiel reingehen. Es muss Rock'n'Roll sein. Die haben Vertrauen, wir haben Vertrauen. Es gibt keine Gründe, Hintergedanken zu haben, was die Konsequenz ist, wenn wir gewinnen oder verlieren. Es ist einfach ein geiles Spiel.»

Gnabry macht beim Jubiläum den Anfang

Gnabry in seinem 250. Bundesliga-Spiel (25. Minute), Chelsea-Leihgabe Nicolas Jackson mit seinem ersten Liga-Treffer (31.) und Leverkusens Abwehr-Unsicherheitsfaktor Loic Badé mit einem Eigentor (44.) schafften in dem in den zuletzt noch so prickelndem Kräftemessen schon zur Pause klare Verhältnisse. 

Bekam vor Paris wie andere Stars Erholungszeit auf der Bank: Harry Kane.
Bekam vor Paris wie andere Stars Erholungszeit auf der Bank: Harry Kane.
Tom Weller/dpa

Die Offensiv-Power von Kane, Olise und Díaz bei ihrer Einwechslung nach gut einer Stunde gar nicht mehr wichtig für die Klärung des Siegers. Auch Innenverteidiger Dayot Upamecano und Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic sassen nur auf der Bank. Sie durften alle für den Königsklassen-Knaller am Dienstag bei Titelverteidiger PSG verschnaufen.

Leverkusener Defensive überfordert

Keinerlei Pausen gab es dagegen in der Allianz Arena in der ersten Spielhälfte für die Leverkusener Wackel-Abwehr. Die Werkself, die einen grossen Umbruch im Sommer hinter sich hat, liess nichts mehr von dem Bayer Leverkusen erkennen, das unter Erfolgstrainer Xabi Alonso den FC Bayern in der Saison 2023/24 als Doublesieger düpiert hatte. Phasenweise widerstandslos ergaben sich die Gäste der Münchner Übermacht.

«Wir waren in der ersten Halbzeit in keiner Phase, wo wir den Bayern Paroli geboten haben. Wenn du zur Halbzeit 0:3 zurückliegst, ist es fast unmöglich, in München noch etwas zu holen. (...) Wir waren insgesamt immer zu langsam, dann nutzt Bayern das aus. Dafür sind sie einfach zu gut, egal wer da spielt», sagte Leverkusens Robert Andrich und Coach Kasper Hjulmand meinte: «Wir sind natürlich nicht zufrieden mit dieser Situation. Wir haben viel zu tun, viel Arbeit.»

Trainer Kasper Hjulmand hat die Leverkusener nach dem gescheiterten Projekt mit Erik ten Hag zwar stabilisiert, kassierte aber nun die erste Liga-Niederlage. Am Ende bejubelten die Bayern den ersten Bundesliga-Sieg gegen Leverkusen seit drei Jahren.

Der FC Bayern München feierte den nächsten klaren Sieg.
Der FC Bayern München feierte den nächsten klaren Sieg.
Tom Weller/dpa

Meistgelesen

So hast du Blatten VS noch nie gesehen
Manager verrät: Marco Odermatt verzichtet auf viel Geld
Drohnen setzen russischen Öltanker in Flammen
YB-Hoffnungsträger Seoane: «Es kann keine faire Aufstellung geben»
Anonyme Strafanzeige gegen Keller-Sutter nach Trump-Telefonat

Videos aus dem Ressort

Bayerns B-Elf genug für die Bundesliga? Das sagt Kompany

Bayerns B-Elf genug für die Bundesliga? Das sagt Kompany

02.11.2025

Kurashev sichert Sharks-Sieg in Overtime

Kurashev sichert Sharks-Sieg in Overtime

02.11.2025

Hischier trifft gegen die LA Kings

Hischier trifft gegen die LA Kings

02.11.2025

Bayerns B-Elf genug für die Bundesliga? Das sagt Kompany

Bayerns B-Elf genug für die Bundesliga? Das sagt Kompany

Kurashev sichert Sharks-Sieg in Overtime

Kurashev sichert Sharks-Sieg in Overtime

Hischier trifft gegen die LA Kings

Hischier trifft gegen die LA Kings

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Bundesliga. Trotz Jaquez-Assist: Stuttgart verliert Verfolgerduell ++ Erster Sieg für Gladbach

BundesligaTrotz Jaquez-Assist: Stuttgart verliert Verfolgerduell ++ Erster Sieg für Gladbach

FCA-Fans mit Protest-Plakaten. Trainer Wagner zur Augsburg-Krise: «Das nagt an mir»

FCA-Fans mit Protest-PlakatenTrainer Wagner zur Augsburg-Krise: «Das nagt an mir»

Bundesliga. Kobel hält gegen Augsburg die Null – Dortmund springt auf Platz 2

BundesligaKobel hält gegen Augsburg die Null – Dortmund springt auf Platz 2