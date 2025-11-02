Bayerns B-Elf genug für die Bundesliga? Das sagt Kompany 02.11.2025

Der FC Bayern zeigt dem ehemaligen Titel-Rivalen Leverkusen im Liga-Gipfel klar die Grenzen auf – und das ohne seine Topscorer. Das nächste Spiel hat für die Münchner enorme Bedeutung.

Nach dem nächsten dominanten Sieg auch ohne die lange geschonten drei Topscorer um Harry Kane hüpften die Bayern-Stars Arm in Arm zufrieden vor ihren Fans. Ohne Kane sowie die Flügel-Asse Michael Olise und Luis Díaz sowie weiteren geschonten Startelfspielern für die grosse Champions-League-Prüfung gegen Paris Saint-Germain (live am Dienstag ab 21 Uhr auf blue Sport) übernahmen deren Vertreter beim 3:0 gegen Bayer Leverkusen überzeugend die Hauptrollen. Im Bundesliga-Topspiel war nur ein Team top.

Während die Münchner im 15. Pflichtspiel der Saison zum 15. Mal gewannen, endete die Leverkusener Liga-Auswärtsserie ohne Niederlage nach zweieinhalb Jahren und 37 Partien. Bayer agierte in der Allianz Arena ohne jeden Mumm.

«Leverkusen ist eine Top-Mannschaft, sie haben sich sehr gut wieder gefangen. Deswegen ist es definitiv ein Ausrufezeichen, das wir gesetzt haben», meinte Serge Gnabry und ergänzte mit Blick auf die prominenten Veränderungen in der Startelf: «Schönes Zeichen vom Trainer, dass er allen vertraut. Die Jungs haben es zurückgezahlt mit ihrer Leistung.»

UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München Di 04.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 2T 5h 44min 54sek

Trainer Vincent Kompany blickte bereits auf den Kracher gegen Paris: «Wir haben es verdient, dass wir wirklich voller Enthusiasmus in dieses Spiel reingehen. Es muss Rock'n'Roll sein. Die haben Vertrauen, wir haben Vertrauen. Es gibt keine Gründe, Hintergedanken zu haben, was die Konsequenz ist, wenn wir gewinnen oder verlieren. Es ist einfach ein geiles Spiel.»

Gnabry macht beim Jubiläum den Anfang

Gnabry in seinem 250. Bundesliga-Spiel (25. Minute), Chelsea-Leihgabe Nicolas Jackson mit seinem ersten Liga-Treffer (31.) und Leverkusens Abwehr-Unsicherheitsfaktor Loic Badé mit einem Eigentor (44.) schafften in dem in den zuletzt noch so prickelndem Kräftemessen schon zur Pause klare Verhältnisse.

Bekam vor Paris wie andere Stars Erholungszeit auf der Bank: Harry Kane. Tom Weller/dpa

Die Offensiv-Power von Kane, Olise und Díaz bei ihrer Einwechslung nach gut einer Stunde gar nicht mehr wichtig für die Klärung des Siegers. Auch Innenverteidiger Dayot Upamecano und Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic sassen nur auf der Bank. Sie durften alle für den Königsklassen-Knaller am Dienstag bei Titelverteidiger PSG verschnaufen.

Leverkusener Defensive überfordert

Keinerlei Pausen gab es dagegen in der Allianz Arena in der ersten Spielhälfte für die Leverkusener Wackel-Abwehr. Die Werkself, die einen grossen Umbruch im Sommer hinter sich hat, liess nichts mehr von dem Bayer Leverkusen erkennen, das unter Erfolgstrainer Xabi Alonso den FC Bayern in der Saison 2023/24 als Doublesieger düpiert hatte. Phasenweise widerstandslos ergaben sich die Gäste der Münchner Übermacht.

«Wir waren in der ersten Halbzeit in keiner Phase, wo wir den Bayern Paroli geboten haben. Wenn du zur Halbzeit 0:3 zurückliegst, ist es fast unmöglich, in München noch etwas zu holen. (...) Wir waren insgesamt immer zu langsam, dann nutzt Bayern das aus. Dafür sind sie einfach zu gut, egal wer da spielt», sagte Leverkusens Robert Andrich und Coach Kasper Hjulmand meinte: «Wir sind natürlich nicht zufrieden mit dieser Situation. Wir haben viel zu tun, viel Arbeit.»

Trainer Kasper Hjulmand hat die Leverkusener nach dem gescheiterten Projekt mit Erik ten Hag zwar stabilisiert, kassierte aber nun die erste Liga-Niederlage. Am Ende bejubelten die Bayern den ersten Bundesliga-Sieg gegen Leverkusen seit drei Jahren.