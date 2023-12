Hat seine aktive Karriere beendet: Max Kruse im Trikot des SC Paderborn. Michael Schwartz/dpa

Der 14-fache deutsche Nationalspieler Max Kruse beendet seine Karriere.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Max Kruse beendet seine Profi-Karriere.

Der 35-Jährige schoss in 307 Bundesliga-Partien 97 Tore.

Für die Deutsche Nationalmannschaft lief Kruse 14-mal auf. Mehr anzeigen

Der 35-jährige Stürmer, der auch immer wieder neben dem Fussballplatz für Schlagzeilen gesorgt hatte, spielte zuletzt beim Zweitligisten Paderborn.

Kruse bestritt seine Länderspiele für Deutschland rund um die Weltmeisterschaft 2014. Er gehörte aber nicht zum Kader, das die Endrunde in Brasilien für sich entschied. In der Bundesliga schoss er für Bremen, Mönchengladbach, Wolfsburg, Freiburg und Union Berlin in etwas mehr als 300 Partien fast 100 Treffer.

Einen Namen machte sich Kruse auch am Pokertisch. Mehrmals schaffte er es auf höchstem Niveau in die Geldränge. 2015 kamen ihm in einem Berliner Taxi nach eigenen Angaben 75'000 Euro abhanden, und im Juli 2021 machte er seiner Freundin während der Olympischen Spiele in Tokio, die er für Deutschland bestritt, vor laufender Kamera einen Heiratsantrag.

SDA/lih