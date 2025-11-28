  1. Privatkunden
Bundesliga Keine Tore zwischen Mönchengladbach und Leipzig

SDA

28.11.2025 - 22:42

David Raum verpasste das Leipziger Führungstor ganz knapp.
David Raum verpasste das Leipziger Führungstor ganz knapp.
Bild: Keystone

Bayern München kann am Samstag mit einem Sieg gegen St. Pauli seinen Vorsprung an der Spitze der Bundesliga ausbauen.

Keystone-SDA

28.11.2025, 22:42

28.11.2025, 22:45

Der erste Verfolger Leipzig kam im Freitagsspiel der 12. Runde nur zu einem torlosen Remis beim von Eugen Polanski trainierten Mönchengladbach.

Die unter Gerardo Seoane schwach in die Saison gestarteten Gladbacher sind mittlerweile gut auf Kurs und bestimmten mit Nico Elvedi in der Innenverteidigung auch gegen Leipzig die Partie mehrheitlich. Ein Treffer von Franck Honorat kurz nach der Pause wurde wegen Offside annulliert. Die Leipziger kamen ihrerseits dem Siegtor in der 80. Minute ganz nahe, als Captain David Raum mit einem Schuss nur Latte und Pfosten traf.

Telegramm und Tabelle:

Borussia Mönchengladbach – Leipzig 0:0. – Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt).

