Torwart Kepa Arrizabalaga gab dem FC Bayern einen Korb. Bild: dpa

Lange sah es im Sommer danach aus, als würde Ex-Chelsea-Torhüter Kepa Arrizabalaga zu Bayern München wechseln. Nun erklärt er, weshalb der Transfer nicht zustande kam.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Interview mit der «Marca» erklärt Real-Madrid-Torhüter Kepa Arrizabalaga, weshalb er nicht zu den Bayern wechselte.

Dabei spielte Trainer Thomas Tuchel keine Rolle. Für den spanischen Torhüter war aber klar: Wenn Real Madrid anruft, dann wird nicht nachgedacht. Mehr anzeigen

«Wir waren kurz davor, nach München zu fliegen», erzählt Kepa in einem Interview mit der spanischen «Marca». Er habe bereits mit Thomas Tuchel telefoniert, so der 28-Jährige. Dass der deutsche Trainer bei Chelsea nicht auf ihn setzte, hatte aber nichts mit seiner Entscheidung zu tun. «Es bestärkt ein bisschen, dass ein Trainer, unter dem du überhaupt nicht gespielt hast, dich dann in seiner Mannschaft haben will. Das gibt dir ein gutes Gefühl.»

Weil sich dann aber Reals Nummer eins, Thibaut Courtois, verletzte, änderte sich alles. «Leider ergab sich durch die Verletzung diese Möglichkeit. Letztendlich ist Real Madrid eben Real Madrid. Wenn Real Madrid dich anruft, gibt es wenig, worüber man nachdenken muss.»

Pochettino wollte Kepa ebenfalls

Auch ein Verbleib bei Chelsea sei im Raum gestanden, erklärt Kepa. «Es stimmt, dass Pochettino bei Chelsea wollte, dass ich bleibe und mir sagte, dass ich spielen würde, dass er mir vertraue. Aber ich dachte, dass ein Wechsel gut für mich wäre.»

Der FC Bayern München verpflichtete nach der Absage Kepas das israelische Torhüter-Talent Daniel Peretz. In den ersten drei Bundesliga-Partien der neuen Saison gegen Werder Bremen (4:0), Augsburg (3:1) und Gladbach (2:1) hütete aber stets Sven Ulreich das Münchner Tor.