Dortmund – Bayern: Das Duell der Gegensätze Schon lange nicht mehr waren die Vorzeichen im Bundesliga-Klassiker so klar wie in der aktuellen Saison. Findet Borussia Dortmund ausgerechnet gegen Bayern München aus der Krise? 29.11.2024

Das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern elektrisiert die Bundesliga – auch wenn der BVB derzeit grossen Rückstand hat. Die Verfolger der Münchner hoffen am Samstagabend auf Schwarz-Gelb.

zap dpa

Das Top-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Rekordmeister FC Bayern München überstrahlt am Samstagabend den zwölften Spieltag der Fussball-Bundesliga. Spitzenreiter FC Bayern hat vor der Partie bereits zehn Punkte Vorsprung auf die Dortmunder, die als Tabellenfünfter in den Spieltag gehen. Das bislang letzte Duell in München Ende März gewann der BVB 2:0.

Zumindest vorübergehend auf Platz zwei schieben kann sich am Nachmittag das kriselnde RB-Team aus Leipzig mit einem Sieg über den VfL Wolfsburg. Meister Bayer Leverkusen will mit einem Erfolg beim 1. FC Union Berlin den Rückstand auf den Tabellenführer aus München erst einmal verkürzen. Der bisherige Tabellen-Zweite Eintracht Frankfurt, der sechs Punkte weniger als der FC Bayern hat, spielt erst am Sonntag beim 1. FC Heidenheim.

Am Samstagnachmittag gibt es noch die Partien Werder Bremen – VfB Stuttgart, SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach und FC Augsburg – VfL Bochum.

zap