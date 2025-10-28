  1. Privatkunden
DFB-Pokal Kobel rettet Dortmund im Penaltyschiessen gegen Frankfurt

SDA

28.10.2025 - 21:22

Julian Brandt steht mit seinem Tor am Anfang der Dortmunder Wende gegen Frankfurt.
Julian Brandt steht mit seinem Tor am Anfang der Dortmunder Wende gegen Frankfurt.
Keystone

Borussia Dortmund schaltet in der 2. Cup-Runde Eintracht Frankfurt aus. Der BVB setzt sich im Penaltyschiessen mit 4:2 durch, wobei der Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel einen Versuch pariert.

Keystone-SDA

28.10.2025, 21:22

28.10.2025, 21:29

Fares Chaïbi trat als vierter Schütze bei der Eintracht an, Kobel ahnte die Ecke und wehrte den Ball ab. Zuvor hatte bereits Ritsu Doan für das Heimteam vergeben. Der Japaner setzte seinen Versuch weit über das Tor des BVB, bei dem alle Schützen ihre Versuche verwandelten und der das zweite 2.-Runden-Aus in Folge verhinderte. Im Vorjahr scheiterten die Dortmunder frühzeitig an Wolfsburg.

Nach 90 respektive 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Frankfurt war bereits nach sieben Minuten durch den ehemaligen Borussen Ansgar Knauff in Führung gegangen. Die Gäste glichen kurz nach der Pause durch Julian Brandt aus.

Im Duell zweier weiterer Bundesligisten setzte sich Hamburg mit 1:0 in Heidenheim durch. Die Gäste, die eine ganze Halbzeit in Überzahl agieren konnten und bei denen Captain Miro Muheim durchspielte, kamen zehn Minuten vor dem Ende durch einen verwandelten wie umstrittenen Penalty von Joker Robert Glatzel zum goldenen Treffer.

Die Segel streichen musste Wolfsburg. Gegen das Unterklassige Kiel setzte es für den Bundesligisten eine 0:1 Heimniederlage ab. Am Ursprung der Niederlage, die ebenfalls vom Penaltypunkt besiegelt wurde, stand ein Platzverweis gegen Jenson Seelt nach 36 Minuten.

Michael Heule, Verteidiger beim FC Thun, spricht im Porträt über die Ankunft, Herausforderungen und Zukunftspläne.

28.10.2025

27.10.2025

27.10.2025

