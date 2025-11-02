Die Kölner feiern den Heimsieg gegen Hamburg. Bild: Keystone

Der 1. FC Köln setzt sich im Duell der Bundesliga-Aufsteiger gegen den Hamburger SV durch. Das Team von Trainer Lukas Kwasniok gewinnt mit 4:1.

Keystone-SDA SDA

Ragnar Ache brachte die Rheinländer in der 25. Minute in Führung. Florian Kainz erhöhte direkt nach der Pause mit einem sehenswerten Freistoss auf 2:0. Said El Mala und Jakub Kaminski sorgten in der Nachspielzeit für den Endstand.

Die Hamburger hatten Pech, dass ein vermeintlicher Treffer von Fabio Vieira durch den Videoschiedsrichter zurückgenommen wurden. Vieira wurde später wie Immanuel Pherai mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Während Joël Schmied bei den Kölnern zur Pause ausgewechselt wurde, spielte Miro Muheim bei den Gästen durch.

Im zweiten Spiel vom Sonntag kam Hoffenheim gegen Wolfsburg zu einem 3:2-Auswärtssieg. Matchwinner war der ehemalige Basel-Spieler Wouter Burger, der mit einem Doppelpack seine ersten Tore in der Bundesliga erzielte.

Telegramm und Tabelle

1. FC Köln – Hamburger SV 4:1 (1:0). – Tore: 25. Ache 1:0. 48. Kainz 2:0. 61. Dompé 2:1. 94. El Mala 3:1. 98. Kaminski 4:1. – Bemerkungen: 79. Gelb-Rote Karte gegen Pherai (Hamburg). 83. Gelb-Rote Karte gegen Fabio Vieira (Hamburg). Köln mit Schmied (bis 46.). Hamburg mit Muheim, ohne Hefti (nicht im Aufgebot).

Wolfsburg – Hoffenheim 2:3 (1:1). – Tore: 14. Amoura 1:0. 31. Burger 1:1. 50. Prömel 1:2. 56. Amoura 2:2. 62. Burger 2:3.