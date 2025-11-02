  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga Köln gewinnt das Aufsteiger-Duell – Wolfsburg unterliegt Hoffenheim

SDA

2.11.2025 - 17:48

Die Kölner feiern den Heimsieg gegen Hamburg.
Die Kölner feiern den Heimsieg gegen Hamburg.
Bild: Keystone

Der 1. FC Köln setzt sich im Duell der Bundesliga-Aufsteiger gegen den Hamburger SV durch. Das Team von Trainer Lukas Kwasniok gewinnt mit 4:1.

Keystone-SDA

02.11.2025, 17:48

02.11.2025, 19:35

Ragnar Ache brachte die Rheinländer in der 25. Minute in Führung. Florian Kainz erhöhte direkt nach der Pause mit einem sehenswerten Freistoss auf 2:0. Said El Mala und Jakub Kaminski sorgten in der Nachspielzeit für den Endstand.

Die Hamburger hatten Pech, dass ein vermeintlicher Treffer von Fabio Vieira durch den Videoschiedsrichter zurückgenommen wurden. Vieira wurde später wie Immanuel Pherai mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Während Joël Schmied bei den Kölnern zur Pause ausgewechselt wurde, spielte Miro Muheim bei den Gästen durch.

Im zweiten Spiel vom Sonntag kam Hoffenheim gegen Wolfsburg zu einem 3:2-Auswärtssieg. Matchwinner war der ehemalige Basel-Spieler Wouter Burger, der mit einem Doppelpack seine ersten Tore in der Bundesliga erzielte.

Telegramm und Tabelle

1. FC Köln – Hamburger SV 4:1 (1:0). – Tore: 25. Ache 1:0. 48. Kainz 2:0. 61. Dompé 2:1. 94. El Mala 3:1. 98. Kaminski 4:1. – Bemerkungen: 79. Gelb-Rote Karte gegen Pherai (Hamburg). 83. Gelb-Rote Karte gegen Fabio Vieira (Hamburg). Köln mit Schmied (bis 46.). Hamburg mit Muheim, ohne Hefti (nicht im Aufgebot).

Wolfsburg – Hoffenheim 2:3 (1:1). – Tore: 14. Amoura 1:0. 31. Burger 1:1. 50. Prömel 1:2. 56. Amoura 2:2. 62. Burger 2:3.

Meistgelesen

YB erkämpft sich gegen Basel in Unterzahl einen Punkt
Görtler: «Normalerweise ist es immer 3:0 für die Auswärtsmannschaft»
Coop übernimmt die Spitzenposition bei Lebensmitteln
SP will Superreiche stärker belasten – ohne Firmen zu gefährden
Putins Truppen rücken in Pokrowsk vor +++ Drohnen setzen russischen Öltanker in Flammen

Videos aus dem Ressort

YB – Basel 0:0

YB – Basel 0:0

Super League | 12. Runde | Saison 25/26

02.11.2025

Luzern – GC 6:0

Luzern – GC 6:0

Super League | 12. Runde | Saison 25/26

02.11.2025

Wil – Xamax 2:1

Wil – Xamax 2:1

Challenge League | 12. Runde | Saison 25/26

02.11.2025

YB – Basel 0:0

YB – Basel 0:0

Luzern – GC 6:0

Luzern – GC 6:0

Wil – Xamax 2:1

Wil – Xamax 2:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Kane, Olise und Diaz nur Ersatz. «Ein Ausrufezeichen gesetzt»: Bayerns B-Team dominiert Bayer

Kane, Olise und Diaz nur Ersatz«Ein Ausrufezeichen gesetzt»: Bayerns B-Team dominiert Bayer

9. Sieg im 9. Spiel. Bayern bleibt auch gegen Leverkusen makellos

9. Sieg im 9. SpielBayern bleibt auch gegen Leverkusen makellos

Bundesliga. Trotz Jaquez-Assist: Stuttgart verliert Verfolgerduell ++ Erster Sieg für Gladbach

BundesligaTrotz Jaquez-Assist: Stuttgart verliert Verfolgerduell ++ Erster Sieg für Gladbach