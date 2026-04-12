Sorgen für den Kölner Sieg: Saïd El Mala (links) und Ragnar Ache Keystone

Der 1. FC Köln macht einen grossen Schritt Richtung Klassenerhalt. In der 29. Runde der Bundesliga zittert er sich zu einem 3:1-Sieg gegen Bremen.

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Im Duell zweier direkter Konkurrenten im Abstiegskampf wurden den Gästen aus Bremen die ersten 25 Minuten zum Verhängnis. Nach einem Penaltytreffer von Shootingstar Saïd El Mala sahen sie sich mit einem frühen Rückstand konfrontiert, nach einer Notbremse von Captain Marco Friedl mussten sie zudem in Unterzahl agieren. Ragnar Ache sorgte in der 65. Minute mit dem 2:0 für die vermeintliche Vorentscheidung. In der Schlussphase geriet das Heimteam trotz Überzahl nochmals unter Druck. Erst in der Nachspielzeit gelang die Siegsicherung mit einem erfolgreichen Konter.

Die Kölner überholten mit dem Sieg die Bremer und liegen neu zwei Punkte vor den Hanseaten. Auf St. Pauli und den Barrage-Platz hat der FC fünf Punkte Reserve, auf Wolfsburg und den ersten direkten Abstiegsplatz deren neun.

Kurztelegramme und Tabelle:

1. FC Köln – Werder Bremen 3:1 (1:0). – Tore: 7. El Mala (Penalty) 1:0. 65. Ache 2:0. 75. Schmid (Penalty) 2:1. 97. Johannesson 3:1. – Bemerkungen: 24. Rote Karte gegen Friedl (Werder Bremen, Notbremse). 1. FC Köln ohne Schmied (nicht im Aufgebot). Werder Bremen mit Schmidt (ab 78.).