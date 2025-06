Soll den 1. FC Köln längerfristig in der Bundesliga halten: Lukas Kwasniok, zuletzt in Paderborn als Trainer tätig Keystone

Der 1. FC Köln verpflichtet nach der Rückkehr in die Bundesliga Lukas Kwasniok als Trainer. Der 43-Jährige kommt vom SC Paderborn und erhält beim Zweitligameister einen Dreijahresvertrag.

Kwasniok tritt in Köln die Nachfolge von Friedhelm Funkel an. Der 71-jährige Aufstiegsspezialist war Anfang Mai nach der Trennung von Gerhard Struber interimsmässig eingesprungen und hat mit zwei Siegen in den verbleibenden zwei Meisterschaftsspielen den Aufstieg mit dem «Effzeh» perfekt gemacht. Auch Kwasniok kämpfte mit Paderborn bis zum Schluss um die Promotion.

Der 1. FC Köln, bei dem seit der Winterpause der frühere Sion-Verteidiger Joël Schmied unter Vertrag steht, pendelt seit 27 Jahren immer wieder zwischen 1. und 2. Bundesliga. Siebenmal stiegen die Kölner in der Zeit aus dem Oberhaus ab.

Kwasniok soll den Klub nun nachhaltig in der Bundesliga halten. Als Kandidaten galten neben dem gebürtigen Polen insbesondere auch der zurzeit vereinslose Zürcher Urs Fischer.