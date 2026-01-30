Linton Maina erzielte bei Kölns Sieg gegen Wolfsburg das entscheidende Tor Keystone

Der 1. FC Köln festigt mit dem zweiten Heimsieg hintereinander seinen Mittelfeldplatz in der Bundesliga. Die Kölner besiegen zum Auftakt der 20. Runde den VfL Wolfsburg 1:0.

Keystone-SDA SDA

Den einzigen Treffer der Partie erzielte Linton Maina in der 29. Minute. Bei Köln fehlte der Schweizer Joel Schmied wegen einer Oberschenkelverletzung erneut.

Wolfsburg liess in der zweiten Halbzeit gute Chancen auf den Ausgleichstreffer liegen. Die Gäste verpassten es dagegen, sich vom Tabellenkeller abzusetzen und liegen nun vier Punkte hinter den Kölnern.

Kurztelegramm und Rangliste:

1. FC Köln – Wolfsburg 1:0 (1:0). – Tor: 29. Maina 1:0. – Bemerkung: Köln ohne Schmied (verletzt).