Bayern-Coach Kompany: «Die Stars werden schon noch spielen» 12.08.2025

Vor dem Testspiel zwischen GC und Bayern München konnte blue Sport mit Vincent Kompany sprechen. Der Bayern-Trainer über die Vorbereitung auf die neue Spielzeit und die Anspannung vor dem Saisonstart.

Lange hatten die Bayern nicht Zeit, um seit den Sommerferien wieder in die Gänge zu finden. Wegen der Klub-WM (Bayern schied im Viertelfinale aus) wurde die Sommerpause nach hinter verschoben, erst seit zwei Wochen trainieren die Stars des deutschen Rekordmeisters wieder.

«Es war nur eine kurze Pause und wir hatten jetzt nur eine kurze Vorbereitung, dennoch ist die Vorfreude riesig», blickt Vincent Kompany im Interview mit blue Sport auf die kommende Saison. «Für eine optimale Vorbereitung hätten wir vielleicht ein anderes Programm gebraucht, aber wir müssen einfach mental bereit sein – und das sind wir.»

Die Siege in den Tests gegen Olympique Lyon (2:1) und Tottenham Hotspur (4:0) hätten weiter Auftrieb gegeben. So kann Kompany am Dienstagabend entspannt ins Testspiel gegen GC gehen. Oder doch nicht? «Entspannung als Trainer? Das gibt's nicht», schmunzelt Kompany. «Entspannt kannst du im Urlaub sein. Bis ich wieder entspannt bin, dauert es noch ein Jahr.»

Nach dem Spiel im Letzigrund kann Kompany dann fürs Erste doch erleichtert sein. Bayern gewinnt den Test gegen GC mit 2:1 und kann so mit breiter Brust in die Saison 2025/26 starten. Das erste Pflichtspiel der Saison folgt für den deutschen Meister am Samstag mit dem prestigeträchtigen Supercup gegen DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart.

Highlights des Spiels

GC – Bayern München 1:2 Die Grasshoppers geben im Testspiel gegen Bayern München eine gute Figur ab, müssen sich am Ende aber knapp mit 1:2 geschlagen geben. 12.08.2025