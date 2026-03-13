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Wichtige Punkte im Abstiegskampf Kunstschütze Stöger sorgt für Aufatmen in Gladbach

dpa

13.3.2026 - 22:37

Borussia Mönchengladbach holt in einem schwachen Bundesligaspiel gegen St. Pauli einen ganz wichtigen Sieg. Auch Trainer Polanski kann vor dem Derby in Köln etwas aufatmen. Highlight war ein Traumtor.

DPA

13.03.2026, 22:37

Ein Traumtor von Kevin Stöger hat den dringend benötigen Heimsieg für Borussia Mönchengladbach im Abstiegsduell gegen den direkten Konkurrenten FC St. Pauli eingeleitet. Das 2:0 (1:0) am Freitagabend zum Auftakt des 26. Spieltages der Fussball-Bundesliga hat zunächst auch Druck von Gladbach-Trainer Eugen Polanski vor dem brisanten Rheinderby beim 1. FC Köln genommen. Nach dem wunderschönen Freistosstor von Stöger (37. Minute) traf Franck Honorat (62.) fünf Minuten nach seiner Einwechslung. 

Durch den zweiten Heimsieg nacheinander vergrösserten die Borussen den Abstand auf St. Pauli auf dem Relegationsrang 16 wieder auf vier Zähler. Schon in der Hinserie war ein Erfolg am Millerntor extrem wichtig für die Gladbacher. Am 9. Spieltag war beim 4:0 auf St. Pauli der erste Saisonsieg gelungen und Auftakt einer Punkteserie. 

Auch diesmal war der Druck gross. Die Borussia war zuletzt vor 15 Jahren in einer ähnlich prekären Situation, als unter dem damaligen Trainer Lucien Favre in der Relegation gegen Bochum den Klassenverbleib gelang. 

Schwaches Niveau mit einem Traumtor als Highlight

Die Gladbacher schienen mit dem Druck indes weitestgehend gut umgehen zu können und waren das aktivere und zunächst bessere Team. Allerdings zeigte sich schnell das alte Manko des Toreschiessens. Die Angriffsbemühungen der Borussia aus dem Spiel heraus waren wie so oft zu eindimensional. Das Füttern von Sturmspitze Haris Tabakovic mit hohen Bällen funktionierte nicht und das Kombinationsspiel in die Spitze war viel zu fehlerbehaftet.

Von St. Pauli war lange Zeit gar nichts zu sehen – bis zur 27. Minute, als Gladbach-Keeper Moritz Nicolas sein Team gegen Joel Fujita sogar vor dem Rückstand bewahrte, der zu dem Zeitpunkt allerdings auch zu viel des Guten gewesen wäre. Die Angriffsbemühungen der Gäste, die in den drei Spielen zuvor ungeschlagen geblieben waren, waren bis dahin kaum existent. 

Die gegentorlose Zeit für die Kiezkicker ging nach 245 Minuten zu Ende – bezeichnenderweise durch einen ruhenden Ball. Der bis dahin schwache Stöger zirkelte einen Freistoss aus rund 25 Metern wunderschön und unhaltbar für St. Paulis Torhüter Nikola Vasilj in den Winkel. Zum ersten Mal seit fünf Jahren war den Borussen wieder ein direktes Freistosstor gelungen – und was für eins. 

Am Ende hätte der Sieg noch höher ausfallen können

Es blieb indes der einzige Leckerbissen in einem ansonsten ganz schwachen Bundesligaspiel, in dem beide Mannschaften kaum mehr als drei Pässe hintereinander an den eigenen Mann brachten. Etwas Glück hatten die Gladbacher beim 2:0. Honorats trockener Abschluss wurde von Adam Dzwigala noch leicht abgefälscht, so dass Vasilj erneut nicht parieren konnte. In der 78. Minute vergab Honorat alleine auf den Pauli-Keeper zulaufend noch das 3:0, als er nur der Pfosten traf.

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