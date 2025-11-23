Zwei Tore für drei Punkte: Leipzig bezwingt Bremen und ist Zweiter Keystone

Leipzig gewinnt in der 11. Runde der Bundesliga sein Heimspiel gegen Bremen mit 2:0. Mit sechs Punkten Rückstand sind die Sachsen erster Verfolger von Leader Bayern München.

Keystone-SDA SDA

Leipzig überholte durch den Sieg Leverkusen und liegt zwei Punkte vor der Werkself. Der erst 19-jährige Assan Ouédraogo mit einem sehenswerten Weitschuss und der Österreicher Xaver Schlager trafen für Leipzig in der zweiten Halbzeit. Für Bremen war es die erste Pleite nach zuvor fünf Spielen ohne Niederlage. Isaac Schmidt sass bei den Gästen aus Norddeutschland auf der Bank, der frühere Schweizer Junioren-Nationalspieler Cameron Puertas wurde eine Viertelstunde vor dem Ende ausgewechselt.

Union Berlin feierte einen wichtigen Sieg auf St. Pauli. Die Köpenicker setzten sich durch einen Treffer von Rani Khedira mit 1:0 durch und setzten sich im oberen Tabellenmittelfeld fest. St. Pauli belegt nach der siebten Niederlage in Folge den Barrageplatz.

Telegramme und Tabelle:

Leipzig – Werder Bremen 2:0 (0:0). – Tore: 63. Ouédraogo 1:0. 80. Schlager 2:0. – Bemerkungen: Werder Bremen ohne Schmidt (Ersatz).

St. Pauli – Union Berlin 0:1 (0:1). – Tor: 44. Khedira 0:1.

Freitag: Mainz 05 – Hoffenheim 1:1. – Samstag: Bayern München – SC Freiburg 6:2. Borussia Dortmund – VfB Stuttgart 3:3. Wolfsburg – Bayer Leverkusen 1:3. Augsburg – Hamburger SV 1:0. Heidenheim – Borussia Mönchengladbach 0:3. 1. FC Köln – Eintracht Frankfurt 3:4.