Die Leipzig-Spieler reden auf den Schiedsrichter ein. Keystone

RB Leipzig gibt den Sieg auswärts gegen Hoffenheim spät aus der Hand. Für die Gastgeber könnte das Remis im Rennen um die internationalen Startplätze dennoch zu wenig sein.

SDA

Leipzig hat in Unterzahl einen Sieg bei Hoffenheim verspielt und damit den möglichen Sprung auf den 3. Platz der Bundesliga verpasst. Die Sachsen bleiben nach einem 1:1 mit 63 Punkten Tabellenvierter hinter dem VfB Stuttgart (64). Die Schwaben empfangen am Samstag den Tabellenzweiten Bayern München (69).

Benjamin Sesko den Champions-League-Teilnehmer aus Leipzig in der 38. Minute in Führung, die Andrej Kramaric in der Schlussminute ausglich. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gäste nur noch zu zehnt, nachdem Xavi (72.) wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

sda