Lois Openda traf in Köln für den RB Leipzig zweimal Keystone

Leipzig legt im Fernduell mit Dortmund um den 4. Platz in der Bundesliga am Freitag vor.

Die Sachsen gewannen zum Auftakt der 26. Runde in Köln mit 5:1 und ziehen vorerst an den am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt spielenden Dortmundern vorbei.

Die zum dritten Mal in Folge in der Meisterschaft siegreichen Leipziger konnten sich auf ihre starken Neuzugänge vom letzten Sommer verlassen: Xavi Simons gelang nach einer Viertelstunde das 1:0. Und nachdem die Kölner ausgeglichen hatten, sorgte Lois Openda (63. und 67.) mit den Toren zum 3:1 für die Vorentscheidung. Der belgische Stürmer steht nun in seiner ersten Bundesliga-Saison bei 19 Treffern.

sda