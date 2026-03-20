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Bundesliga Leipzig schiesst Hoffenheim im Verfolgerduell ab

SDA

20.3.2026 - 22:38

Emotion pur: Benjamin Henrichs feiert nach langer Verletzungspause sein Tor zum 5:0 für Leipzig.
Emotion pur: Benjamin Henrichs feiert nach langer Verletzungspause sein Tor zum 5:0 für Leipzig.
Bild: Keystone

Vier Tore in einer Halbzeit – Leipzig feiert, Hoffenheim taumelt. Mit einem 5:0 gegen den direkten Konkurrenten um die Champions-League-Plätze gibt man ein klares Statement ab.

Keystone-SDA

20.03.2026, 22:38

20.03.2026, 22:42

Brajan Gruda bewies gleich zweimal ein Torjäger-Näschen, Christoph Baumgartner machte es mit Wucht und Eleganz. Und Benjamin Henrichs sorgte für einen Moment der Emotionen. RB Leipzig hat mit einem furiosen Auftritt den direkten Konkurrenten Hoffenheim gedemütigt und elt.

Gegen die desolaten Kraichgauer mit ihrem bemitleidenswerten Nationaltorwart Oliver Baumann trafen Gruda (17./44.) und Baumgartner (21./30.) schon in der ersten Halbzeit jeweils doppelt. Den fünften Treffer besorgte in der Schlussphase der eingewechselte Henrichs (78.). Sein erstes Tor nach ewig langer Verletzungspause wurde kollektiv bejubelt.

Durch den klaren Sieg zogen die Sachsen in der Fussball-Bundesliga nach Punkten mit Hoffenheim gleich und durch die bessere Tordifferenz auch gleich noch am VfB Stuttgart sogar auf Platz drei vorbei. Die Champions League ist für das Team von Trainer Ole Werner wenige Tage nach dem schmerzhaften 0:1 in Stuttgart wieder ein realistischeres Glücks-Szenario.

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