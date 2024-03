Leverkusen feiert den nächsten Sieg in dieser für den Klub bisher fantastischen Saison Keystone

Während Verfolger Bayern München sich mit einem Remis begnügen musste, kommt Leverkusen in der 24. Bundesliga-Runde zu einem 2:0-Auswärtssieg gegen den 1. FC Köln und liegt nun zehn Punkte voraus.

Verschreien wollen sie es in Leverkusen natürlich nicht. Zu schmerzhaft sind die Erinnerungen an die vielen Podestplätze in den letzten 30 Jahren, die ihnen den Übernamen Vizekusen beschert haben. Aber dass das weiterhin in dieser Saison ungeschlagene Leverkusen den ersten Meistertitel seiner Vereinsgeschichte verpassen könnte, ist kaum vorstellbar. Zehn Punkte Vorsprung bei zehn noch ausstehenden Runden ist ein Polster, dass selbst einem nicht abzusehenden Einbruch standhalten sollte.

In Köln wurde Leverkusen der fünfte Sieg in Folge durch eine frühe Rote Karte gegen Jan Thielmann geebnet. Dieser traf Granit Xhaka schon nach gut zehn Minuten an der Achillessehne und wurde nach Intervention des VAR mit dem Platzverweis bestraft. Für die Tore waren Jeremie Frimpong (38.) und Alejandro Grimaldo (73.) besorgt.

Telegramme und Tabelle:

1. FC Köln – Bayer Leverkusen 0:2 (0:1). – Tore: 37. Frimpong 0:1. 73. Grimaldo 0:2. – Bemerkungen: 14. Rote Karte gegen Thielmann (1. FC Köln, grobes Foul). Bayer Leverkusen mit Xhaka (bis 82.).

sda