Bayer Leverkusen startet nach den gewichtigen Abgängen in den letzten Wochen erfolgreich in die neue Saison.
Im ersten Pflichtspiel unter dem niederländischen Trainer Erik ten Hag gewann der Bundesligist in der 1. Cuprunde beim Viertligisten Grossaspach mit 4:0.
Nach einer frühen, 20-minütigen Unterbrechung wegen eines Gewitters trafen Patrik Schick, Arthur, Alejandro Grimaldo und der 19-jährige Neuzugang Christian Kofane zum deutlichen Sieg. Grossaspach beendete die Partie nach zwei Platzverweisen mit neun Spielern.