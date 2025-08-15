Patrik Schick (14) schoss das erste Tor von Leverkusen Keystone

Bayer Leverkusen startet nach den gewichtigen Abgängen in den letzten Wochen erfolgreich in die neue Saison.

Keystone-SDA SDA

Im ersten Pflichtspiel unter dem niederländischen Trainer Erik ten Hag gewann der Bundesligist in der 1. Cuprunde beim Viertligisten Grossaspach mit 4:0.

Nach einer frühen, 20-minütigen Unterbrechung wegen eines Gewitters trafen Patrik Schick, Arthur, Alejandro Grimaldo und der 19-jährige Neuzugang Christian Kofane zum deutlichen Sieg. Grossaspach beendete die Partie nach zwei Platzverweisen mit neun Spielern.

