Die Leverkusener erfüllen gegen St. Pauli die Pflicht. Keystone

Bayer Leverkusen steht als erste Mannschaft in den Halbfinals des deutschen Cups.

Der Doublesieger von 2024 setzte sich am Dienstagabend zuhause gegen den Bundesliga-Kontrahenten St. Pauli 3:0 durch.

Martin Terrier, Patrik Schick und Jonas Hofmann erzielten die Tore ab der 31. Minute im Halbstundentakt. Jonas Omlin sass bei den Leverkusenern auf der Ersatzbank.

In den weiteren Viertelfinals duellieren sich in den kommenden Tagen Holstein Kiel und Stuttgart (Mittwoch, 20.45 Uhr), Hertha Berlin und Freiburg (Dienstag, 10. Februar) sowie Bayern München und RB Leipzig (11. Februar).