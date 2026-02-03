  1. Privatkunden
DFB-Pokal Leverkusen schlägt St. Pauli und steht im Cup-Halbfinal

SDA

3.2.2026 - 22:42

Die Leverkusener erfüllen gegen St. Pauli die Pflicht.
Die Leverkusener erfüllen gegen St. Pauli die Pflicht.
Keystone

Bayer Leverkusen steht als erste Mannschaft in den Halbfinals des deutschen Cups.

Keystone-SDA

03.02.2026, 22:42

03.02.2026, 23:15

Der Doublesieger von 2024 setzte sich am Dienstagabend zuhause gegen den Bundesliga-Kontrahenten St. Pauli 3:0 durch.

Martin Terrier, Patrik Schick und Jonas Hofmann erzielten die Tore ab der 31. Minute im Halbstundentakt. Jonas Omlin sass bei den Leverkusenern auf der Ersatzbank.

In den weiteren Viertelfinals duellieren sich in den kommenden Tagen Holstein Kiel und Stuttgart (Mittwoch, 20.45 Uhr), Hertha Berlin und Freiburg (Dienstag, 10. Februar) sowie Bayern München und RB Leipzig (11. Februar).

Lindsey Vonn hat sich bei ihrem Sturz in Crans-Montana das Kreuzband gerissen und Knochenprellungen erlitten. Den Olympia-Traum gibt sie deshalb aber noch nicht auf.

03.02.2026

Marie-Theres Nadig wird mit 17 Jahren über Nacht in Sapporo zu «Gold-Maite» und zum ersten weiblichen Skistar der Schweiz. Ein intimes Gespräch über plötzliche Berühmtheit und den Mut, für sich selbst einzustehen - und Adolf Ogi die Stirn zu bieten.

30.01.2026

Der letzte Schweizer Bob-Star ist heute Bademeister. Olympia-Sieger Beat Hefti redet ungewohnt offen über Doping im Bobsport, sein angespanntes Verhältnis zum Verband und sein langes Warten auf die Goldmedaille.

30.01.2026

