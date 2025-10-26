Kasper Hjulmand feiert Sieg um Sieg in der Bundesliga Keystone

Bayer Leverkusen ist unter dem dänischen Trainer Kasper Hjulmand in der Bundesliga weiterhin im Vormarsch.

Keystone-SDA SDA

In der 8. Runde kommt der Meister von 2024 mit dem 2:0 gegen Freiburg zum vierten Sieg in Folge. Seit Hjulmand den Posten vom gescheiterten Erik ten Hag übernommen hat, läuft es Leverkusen zumindest national rund. In nunmehr sechs Ligapartien unter dem Skandinavier gab es fünf Siege und ein Remis.

Fünf Tage nach dem 2:7-Heimdebakel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain spielte Leverkusen zum dritten Mal in dieser Saison zu null. Ernest Poku und Edmond Tapsoba trafen, noch bevor der SC Freiburg seine Chancen auf Punkte durch die Rote Karte gegen Philipp Lienhart in der 74. Minute definitiv verspielte. Der Schweizer Johan Manzambi stand für Freiburg 67 Minuten lang auf dem Feld.