Patrik Schick traf in den ersten neun Minuten zweimal Keystone

Leverkusen qualifiziert sich im deutschen Cup ohne Probleme für die Achtelfinals. Der Titelverteidiger setzt sich gegen den Zweitligisten SV Elversberg mit 3:0 durch.

SDA

Bereits in den ersten neun Minuten sorgte der Tscheche Patrik Schick mit zwei Toren für die Vorentscheidung in Leverkusen. Das 3:0 des Spaniers Aleix Garcia per Freistoss fiel noch in der ersten Halbzeit. Granit Xhaka stand bis in die 69. Minute auf dem Feld.

sda