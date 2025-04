Leverkusen verhindert die Münchner Meisterparty - Gallery Granit Xhaka bedankt sich bei den Zuschauern nach dem 2:0-Heimsieg gegen Augsburg. Bild: Keystone Thomas Müller bestritt in München sein 500. Bundesligaspiel. Bild: Keystone Harry Kane erhielt eine Gelbe Karte mit Folgen. Bild: Keystone Serhou Guirassy erkämpfte sich einen Penalty, den er verschoss. Bild: Keystone Der Plan von Gladbachs Trainer Gerardo Seoane ging nicht auf. Bild: Keystone Leverkusen verhindert die Münchner Meisterparty - Gallery Granit Xhaka bedankt sich bei den Zuschauern nach dem 2:0-Heimsieg gegen Augsburg. Bild: Keystone Thomas Müller bestritt in München sein 500. Bundesligaspiel. Bild: Keystone Harry Kane erhielt eine Gelbe Karte mit Folgen. Bild: Keystone Serhou Guirassy erkämpfte sich einen Penalty, den er verschoss. Bild: Keystone Der Plan von Gladbachs Trainer Gerardo Seoane ging nicht auf. Bild: Keystone

Leverkusen vertagt die Entscheidung im Meisterrennen der Bundesliga. Der Titelverteidiger gewinnt gegen Augsburg und hält den Rückstand auf das ebenfalls siegreiche Bayern München bei acht Punkten.

Keystone-SDA SDA

Die Resultate vom Samstagnachmittag Leverkusen – Augsburg 2:0

Bayern München – Mainz 3:0

Kiel – Borussia Mönchengladbach 4:3

Hoffenheim – Dortmund 2:3

Wolfsburg – Freiburg 0:1

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, können sich die Münchner sagen. Die Mannschaft von Vincent Kompany machte mit dem 3:0-Erfolg in der heimischen Allianz Arena gegen Mainz einen weiteren Schritt Richtung 34. Meistertitel. Am nächsten Samstag in Leipzig können sie aus eigener Kraft Leverkusen entthronen und mit dem zwölften Meistertitel in den letzten 13 Jahren wieder für Normalität in der Bundesliga sorgen.

Harry Kane wird bei einer möglichen Meistersause in Leipzig nicht auf dem Feld stehen. Der Leader der Torschützenliste, der dem ersten Titel seiner langen Karriere entgegenblickt, kassierte die fünfte Verwarnung und damit eine Sperre fürs kommende Spiel. Auch bezüglich Torerfolg war der Match gegen Mainz kein Erfolg für den 31-jährigen Engländer. Die Treffer gingen auf das Konto von Leroy Sané, Michael Olise und Eric Dier. Der grösste Applaus erhielt Thomas Müller, der ab der 83. Minute sein 500. Bundesligaspiel bestritt.

In Leverkusen sorgten Patrik Schick, mit 19 Saisontoren erster Verfolger von Kane (24) im Rennen um die Torjägerkanone, und Emiliano Buendia für den 2:0-Sieg. Auf Seiten von Leverkusen spielte Granit Xhaka durch, für Augsburg stand Cedric Zesiger über die gesamte Spielzeit auf dem Feld.

Auswärtssiege für BVB und Freiburg

Die Dortmunder setzten ihren guten Lauf der letzten Wochen mit dem Sieg bei Hoffenheim fort. Waldemar Anton sorgte in der 96. Minute für den wegen eines vorangegangenen möglichen Fouls umstrittenen 3:2-Siegtreffer, nachdem Hoffenheim zweimal gegen den Spielverlauf ausgeglichen hatte.

Besonders glücklich über den spät zustande gekommenen Erfolg dürfte Serhou Guirassy sein. Der BVB-Topskorer aus Guinea, der zum 1:0 traf, verpasste den zweiten Treffer noch vor der Pause vom Penaltypunkt. Das Recht, den Elfmeter zu schiessen, hatte er sich mit einem intensiven Lobbying beim für den Schuss bereitstehenden Captain Emre Can erkämpft.

Der Dortmunder Rückstand auf den vierten Champions-League-Platz, den der SC Freiburg derzeit inne hat, beträgt drei Punkte. Die Freiburger kamen dank dem Tor von Verteidiger Max Rosenfelder gegen die früh durch eine Rote Karte dezimierten Wolfsburger zum dritten Sieg in Folge.

Gladbach verliert in Kiel

Einen weiteren Rückschlag im Rennen um die europäischen Plätze gab es für das von Gerardo Seoane betreute Borussia Mönchengladbach, das bei Holstein Kiel 3:4 verlor. Goalie Jonas Omlin musste sich in der Nachspielzeit durch den Japaner Shuto Machino ein viertes Mal in diesem Match geschlagen geben. Die ohne den verletzten Nico Elvedi angetretenen Gladbacher, die in den letzten vier Partien nur einen Punkt gewonnen haben, hatten zuvor ein 0:2 und 2:3 wettgemacht. Kiel gab mit dem Sieg das Schlusslicht an Bochum ab und liegt zwei Punkte hinter dem aktuellen Barragisten Heidenheim.

Telegramme und Tabelle:

Holstein Kiel – Borussia Mönchengladbach 4:3 (2:0). – Tore: 15. Machino 1:0. 23. Bernhardsson 2:0. 60. Cvancara 2:1. 69. Pléa 2:2. 76. Gigovic 3:2. 86. Honorat 3:3. 91. Machino 4:3. – Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Omlin, ohne Elvedi (verletzt).

Wolfsburg – Freiburg 0:1 (0:0). – Tor: 49. Rosenfelder 0:1. – Bemerkungen: 26. Rote Karte gegen Arnold (Wolfsburg, grobes Foul). Freiburg mit Manzambi (ab 72.), ohne Ogbus (verletzt).

Bayern München – Mainz 05 3:0 (2:0). – Tore: 27. Sané 1:0. 40. Olise 2:0. 84. Dier 3:0. – Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (ab 87.).

Bayer Leverkusen – Augsburg 2:0 (2:0). – Tore: 13. Schick 1:0. 45. Buendía 2:0. – Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka. Augsburg mit Zesiger

Hoffenheim – Borussia Dortmund 2:3 (0:1). – Tore: 20. Guirassy 0:1. 61. Hlozek 1:1. 74. Brandt 1:2. 90. Kaderabek 2:2. 95. Anton 2:3. – Bemerkungen: 34. Baumann (Hoffenheim) hält Penalty von Guirassy. Borussia Dortmund mit Kobel.

Die weiteren Spiele der 31. Runde. Freitag: VfB Stuttgart – Heidenheim 0:1. – Samstag: Eintracht Frankfurt – RB Leipzig 18.30. – Sonntag: Bochum – Union Berlin 15.30. Werder Bremen – St. Pauli 17.30.