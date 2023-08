Anhänger von Lok Leipzig verbrennen ein Frankfurt-Trikot. imago

Regionalligist Lok Leipzig richtet ein paar klare Worte an die eigene Anhängerschaft. Bei der Erstrunden-Partie im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt war es zu unschönen Szenen gekommen.

Beim Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals zwischen Lok Leipzig und Eintracht Frankfurt (0:7) ist es am Sonntag zu Ausschreitungen gekommen. Zwei Gäste-Fans wurden schwer verletzt.

In einem Statement bezeichnet Lok Leipzig die eigenen Anhänger, die sich daneben benommen haben, unter anderem als «Vollidioten».

Die Chaoten hätten «bewusst Fans im Rollstuhl verletzt» und «Verletzungen unserer Nachwuchsspieler in Kauf genommen», heisst es im Statement. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, Mehr anzeigen

Mit deutlichen Worten hat Lok Leipzig die Vorfälle beim DFB-Pokalspiel des Regionalligisten gegen Eintracht Frankfurt verurteilt. «Was einige Vollidioten» beim 0:7 gegen den Bundesligisten abgezogen hätten, «ist kriminell», schrieben die Leipziger am Montag in einer Stellungnahme auf ihrer Internetseite. Bei Ausschreitungen waren rund um die Partie zwei Gäste-Fans schwer verletzt worden. Die Partie am Sonntag musste in der 73. Minute wegen Böller-Würfen unterbrochen werden.

Weiterhin werde nach dem Wurf von Pyrotechnik aus einem Heimblock in Richtung der davor sitzenden Rollstuhlfahrer wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt, hiess es in der Mitteilung der Polizei. Die ermittelnden Behörden werde Lok uneingeschränkt unterstützen, teilte der Club mit. «Idioten machen unseren FCL nicht kaputt!», heisst es in der Überschrift des Statements.

Der Deutsche Fussball-Bund (DFB) hat nach den Vorfällen ebenfalls Ermittlungen aufgenommen. Das teilte der DFB am Montag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Demnach sind beide Vereine aufgefordert worden, Stellungnahmen einzureichen.

«Ihr verletzt bewusst Fans im Rollstuhl»

Bis zur 70. Minute sei die sportliche Leistung des Aussenseiters sensationell gewesen, die Stimmung grossartig. «Doch dann haben ein paar dumme Vollidioten dieses Fussballfest beschmutzt. Ihr seid keine Fans!», heisst es in dem Lok-Statement. «Niemand will eure bescheuerte Ego-Show sehen und am Ende verletzt ihr noch bewusst Fans im Rollstuhl und nehmt am Ende noch Verletzungen unserer Nachwuchsspieler in Kauf. Verpisst euch! In einer anderen Sprache versteht ihr es sowieso nicht.»

Der Viertligist wünscht sich zudem mehr Zivilcourage: «Die, die ihr drum herum steht, nichts sagt und nichts tut: Auch ihr tragt Verantwortung, wenn diese Chaoten unseren Verein beschmutzen. Steht auf und helft mit, dass diese Chaoten aus unserer Lok-Familie ausgeschlossen werden.»

Lok-Präsident Torsten Kracht verurteilte die Vorfälle ebenfalls scharf. Er forderte, «dass die Übeltäter zur Verantwortung» gezogen werden. «Wie kann man so bekloppt sein, Böller auf unsere eigenen Fans im Rollstuhl und auf Balljungen aus unserer U17 zu werfen? Sorry, aber da erwarte ich auch von den Fans, die da drumherum stehen, eine entsprechende Reaktion, dass sie die Übeltäter zur Verantwortung ziehen», sagte Kracht der «Leipziger Volkszeitung».