Reicht Diaz für Bayerns Ziele? 14.08.2025

Trotz prominenter Abgänge und verletzter Leistungsträger setzen die Bayern auf Zurückhaltung am Transfermarkt. Lothar Matthäus sieht darin eine riskante Strategie.

S. Battistuzzi, DPA Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trotz namhafter Abgänge in der Offensive setzt der FC Bayern vorerst nur auf Neuzugang Luis Díaz und sieht offenbar keinen dringenden Bedarf für weitere Transfers.

Lothar Matthäus kritisiert die Transferstrategie als einfallslos, fordert mehr Vertrauen in junge Talente und bemängelt fehlende Backups für Topstars wie Harry Kane. Mehr anzeigen

DFB-Pokalsieger Stuttgart hat Bayern München im Wechselpoker um den deutschen Nationalstürmer Nick Woltemade ein Ultimatum gesetzt. Bis zum Supercup gegen den Meister am Samstag müsse in der Personalie eine Entscheidung gefallen sein, erklärte VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle.

Die Bayern haben bisher angeblich 55 Millionen Euro (50 Millionen Ablöse plus fünf Millionen an möglichen Bonus-Zahlungen) für den 23-Jährigen geboten. Das ist dem VfB jedoch zu wenig. Er denkt wohl eher an 65 Millionen, bestätigt ist diese Zahl vom Verein aber nicht.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte daher am vergangenen Mittwoch erklärt, ein Transfer von Woltemade sei «vom Tisch». Allerdings liess er mit Verweis auf die bis 1. September laufende Transferperiode noch ein Hintertürchen offen.

Díaz könnte letzter Zugang sein

Die Münchner Bosse sehen einem Bericht der «Sport Bild» zufolge keinen «zwingenden Bedarf» für weitere Einkäufe in diesem Sommer. Dies obwohl man in diesem Sommer in der Offensive Leroy Sané und Thomas Müller abgegeben hat. Nach zehn Jahren steht auch Kingsley Coman vor dem Absprung nach Saudi-Arabien.

Zudem ist Jamal Musiala nach einem Wadenbeinbruch bei der Club-WM monatelang raus. Der in der Vorsaison verliehene Mathys Tel – der Franzose war im Supercup mit seinem Fehlschuss mitverantwortlich für die Final-Pleite von Tottenham gegen PSG – kehrt nicht zurück.

Bisher haben die Münchner in diesem Sommer erst für Luis Diaz richtig Geld in die Hand genommen. Die deutschen Nationalspieler Jonathan Tah (ablösefrei von Bayer Leverkusen) und Tom Bischof (300'000 Euro von Hoffenheim) sowie Paul Wanner (Rückkehr nach Leihe) belasten das Budget deutlich weniger.

Mehr auf die Jugend setzen

Die Transferpolitik des FC Bayern sei ausbaufähig, meint Lothar Matthäus gegenüber «Sport Bild». «Für 75 Millionen Euro mit Luis Díaz einen 28-Jährigen zu holen, den der FC Liverpool verkaufen will, weil er seinen Vertrag nicht verlängert, ist wirklich kein Kunststück. Der Kolumbianer hat mit Sicherheit Geschwindigkeit und Qualität, daher wird er seine Leistung bringen und kann Leroy Sané ersetzen.»

Der deutsche Rekordnationalspieler glaubt, dass Díaz nicht die erste Wahl für die Bayern war: «Nach Nico Williams, Rafael Leão und Jamie Gittens war Luis Díaz eigentlich erst die Nummer vier auf der Kandidaten-Liste.» Für den 32-jährigen Angreifer Harry Kane sehe er «keinen wirklichen Back-up, das ist ein Risiko», bemängelt Matthäus.

Luis Diaz blieb in seinem halbstündigen Einsatz gegen GC torlos. Imago

Der heute als TV-Experte tätige Matthäus glaubt, Bayern müsse nicht immer viel Geld in neue Spieler investieren und stattdessen seinen eigenen Talenten mehr vertrauen.

Im Testspiel gegen GC am vergangenen Dienstag (2:1) setzte FCB-Coach Vincent Kompany auf Lennart Karl (17), Jonah Kusi-Asare (18), David Daiber (18), Magnus Dalpiaz (18) und Felipe Chavez (18) in der Startelf sowie den eingewechselten Wisdom Mike (16) auf mehrere Spieler aus der Nachwuchsabteilung. Karl war mit einem Tor und einer Vorlage gleich Matchwinner.

Wanner als Musiala-Vertreter?

«Ich würde mir wünschen, dass Talente wie Wanner oder Karl auch in den ersten Bundesligaspielen gegen Leipzig, in Augsburg und gegen den HSV ihre Einsatzzeiten bekommen würden», so Matthäus weiter. «Wanner ist ein Talent mit spielerischen Fähigkeiten. Deswegen sagt man, dass er jetzt eine Chance hat, weil er auch auf der Position von Jamal Musiala spielen kann.» Der deutsche Nationalspieler fällt aufgrund einer Luxation des Sprunggelenks und eines Wadenbeinbruchs mehrere Monate aus.

Lothar Matthäus würde mehr auf die Jugend setzen. IMAGO/DeFodi Images

Matthäus kritisierte zudem, dass Talente wie Adam Aznou (Everton) oder Frans Krätzig (Red Bull Salzburg) Bayern den Rücken kehrten, weil sie sich anderswo bessere Chancen für ihre Entwicklung erhoffen. «Andere Vereine sehen vielleicht etwas in den jungen Spielern, was Bayern womöglich nicht sieht», betonte er.

