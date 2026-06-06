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Debüt im Pokal Lustrinellis Pflichtspiel-Premiere mit Union in Braunschweig

SDA

6.6.2026 - 21:45

Mauro Lustrinelli bei seiner Vorstellung als Trainer von Union Berlin
Mauro Lustrinelli bei seiner Vorstellung als Trainer von Union Berlin
Keystone

Thuns Meistertrainer Mauro Lustrinelli kennt seinen ersten Pflichtspiel-Gegner mit Union Berlin. Der Bundesligist muss in der 1. Cuprunde beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig antreten.

Keystone-SDA

06.06.2026, 21:45

06.06.2026, 22:10

Das von Urs Fischer trainierte Mainz gastiert beim VfB Krieschow aus der Oberliga Süd. Das ergab die Auslosung am Samstag in Dortmund.

Der Double-Gewinner Bayern München bekam mit dem VfL Osnabrück, dem Aufsteiger in die 2. Bundesliga, keine einfache Aufgabe zugelost. Die Partien der 1. Runde werden zwischen dem 21. August und 2. September ausgetragen.

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