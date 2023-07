Jonas Omlin schaut mit Zuversicht der neuen Bundesliga-Saison entgegen. IMAGO/fohlenfoto

Jonas Omlin bereitet sich mit Borussia Mönchengladbach auf die kommende Bundesliga-Saison vor. Vieles ist neu: Der Konkurrenzkampf innerhalb des Teams und der Coach – Gerardo Seoane.

In der kommenden Saison soll aber ein anderer Wind wehen: « Es kann das richtig eklig werden für unsere Gegner», sagt Omlin in einem Interview mit der «Bild».

Aktuell schlägt sich der 29-jährige Luzerner noch mit Muskel-Problemen herum und fühlt sich sportlich nicht zu 100 Prozent fit. Mehr anzeigen

Jonas Omlin läutet die Gegenoffensive ein. Nachdem Borussia Mönchengladbach in der abgelaufenen Spielzeit deutlich unter den Erwartungen blieb (Rang 10), soll in der kommenden Saison wieder mit der Fohlenelf zu rechnen sein.

«Wir haben jetzt einen super-geilen Team-Spirit. Das kann richtig eklig werden für unsere Gegner in der Liga», sagt Jonas Omlin in einem Interview mit der deutschen «Bild». Unter Ex-Coach Daniel Farke fehlte nach Aussage Omlins der Konkurrenzkampf. «Vergangene Saison waren Spieler gesetzt, die das auch wussten. Jetzt kann und will sich jeder wieder richtig aufdrängen.»

Seoane haucht Gladbach neues Leben ein

Die Karten werden ohnehin neu gemischt. Borussia Mönchengladbach hat mit Marcus Thuram, Jonas Hoffmann und Ramy Bensebaini schwergewichtige Abgänge zu verzeichnen. Und an der Seitenlinie hält mit Gerardo Seoane ein neuer Mann die Zügel in den Händen.

Gerardo Seoane steht seit Juni 2023 bei Mönchengladbach an der Seitenlinie. KEYSTONE

«Er verlangt unheimlich viel, geht ins Detail, will Top-Qualität sehen», sagt Omlin über Seoane und fügt an: «Wenn du das nicht bringst, sagt er dir das sehr klar und knallhart ins Gesicht, weil er dich verbessern will. Es ist Zug drin – und das brauchen wir.» Omlin kennt Seoane bereits aus der gemeinsamen Zeit aus Luzern. Unter ihm bestritt der heutige Nati-Keeper 17 Einsätze in der Super League.

Omlin als Kapitän?

In Gladbach werden unter Seoane die ersten Einsätze in der Bundesliga den Weg in die Statistiken des 29-jährigen Luzerners finden. Ob «Klartext-Omlin» – wie ihn die Bild nennt – gar der richtige Mann für die Kapitänsbinde wäre? «Ein Torwart ist durch seine Position nicht die ideale Besetzung. Aber wenn es der Trainer wünscht, mache ich es natürlich.»

Für die Borussia startet die Bundesliga-Saison am 19. August auswärts gegen Augsburg. Noch schlägt sich Omlin mit Muskel-Problemen herum. Sportlich fühle er sich noch nicht bei 100 Prozent. Nun gilt es, an den richtigen Schräubchen zu drehen: «Ich versuche alles, mehr Schlaf, bessere Ernährung.» Sein Anspruch sei es, sehr viele Spiele zu absolvieren und seinen Beitrag zu leisten, «dass wir endlich konstanter sind.»