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Ein Fussball-Märchen Mainz 05 schreibt unter Urs Fischer Klub-Geschichte

Patrick Lämmle

23.3.2026

Mainz-Coach Urs Fischer: «Es ist die perfekte Woche»

Mainz-Coach Urs Fischer: «Es ist die perfekte Woche»

22.03.2026

Am 7. Dezember unterschreibt Urs Fischer bei Schlusslicht Mainz 05. Seither reitet das Team auf einer Erfolgswelle und schafft gar Historisches.

Patrick Lämmle

23.03.2026, 14:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Urs Fischer hat Mainz 05 im Dezember übernommen und vom Tabellenende bis auf Platz 11 geführt.
  • In der Conference League steht der Schweizer Trainer mit seinem Team im Viertelfinal. Ein historischer Erfolg.
  • Seit der 60-Jährige bei Mainz an der Seitenlinie steht, haben in der Bundesliga nur vier Teams mehr Punkte geholt.
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Im ersten Spiel unter seiner Leitung spielt Mainz in der Conference League auswärts gegen Lech Posen 1:1. Nur drei Tage später folgt das erste dicke Ausrufezeichen. Das Team von Urs Fischer holt auswärts bei Leader Bayern München (2:2) einen Punkt. Vier Tage später sichert sich Mainz 05 dank eines 2:0-Sieg gegen Samsunspor das Achtelfinal-Ticket.

Rund drei Monate später ist die Welt eine andere. Mainz steht im Viertelfinal der Conference League. Ein Erfolg für die Geschichtsbücher, nie zuvor kam Mainz in einem Europapokal-Wettbewerb so weit. Vier Tage vor dem historischen Coup feiert Mainz einen 2:0-Auswärtssieg gegen Werder Bremen, drei Tage danach schlägt Mainz Eintracht Frankfurt zuhause mit 2:1. Urs Fischer freut sich und sagt: «Es ist die perfekte Woche.»

Die Urs-Fischer-Tabelle ist beeindruckend

Aber eigentlich ist es viel mehr als das. Man könnte auch von perfekten dreieinhalb Monaten sprechen. Als Fischer bei Mainz übernahm, stand das Team mit nur 6 Punkten aus 13 Spielen am Tabellenende, sechs Punkte hinter dem rettenden Ufer. 14 Runden später hat Mainz 30 Punkte auf dem Konto und ist von Rang 18 auf 11 geklettert. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt sechs Punkte, jener auf die Abstiegsplätze neun, respektive 14 auf Schlusslicht Heidenheim.

Wettbewerbsübergreifend hat Mainz unter Fischer von 18 Spielen nur zwei verloren (0:4 in Dortmund und 1:2 in Köln). Vor heimischem Publikum ist Mainz seit dem Trainerwechsel noch ungeschlagen. Im Schnitt hat Mainz unter dem 60-Jährigen in der Bundesliga 1,71 Punkte pro Spiel geholt. Seit Urs Fischer Trainer von Mainz ist, haben nur vier Bundesligisten mehr Punkte geholt: Bayern München, Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim. Diese Teams belegen in der Tabelle nach dem 27. Spieltag die Plätze 1, 2, 3 und 5.

Die Mainzer gehen also mit einem richtig guten Gefühl in die Länderspielpause. Die Bodenhaftung verliert der Erfolgscoach deshalb aber nicht. Er sagt nüchtern: «Man darf mehr als zufrieden sein. Aber geschafft ist noch nichts!» Alles sei so eng beisammen, da könne es auch schnell in die andere Richtung gehen. Die Mannschaft wirkt allerdings so gefestigt, dass man sich nur schwer vorstellen kann, dass das Pendel schon bald in die andere Richtung schwingt.

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