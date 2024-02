Bo Henriksen feiert einen gelungenen Einstand in der deutschen Bundesliga Imago

Bo Henriksens Einstand in der Bundesliga ist geglückt. Mainz kommt gegen Augsburg zu einem 1:0-Heimsieg.

Ein Kopfball-Tor des Verteidigers Sepp van den Berg brachte den Mainzern den erst zweiten Meisterschaftssieg in dieser Saison. Damit rückt der Abstiegskandidat bis zu einem Punkt an das im 16. Rang klassierte Köln heran.

Henriksen, dessen Wechsel von Zürich nach Mainz am Dienstag bekannt wurde, liess bei seiner Bundesliga-Premiere Silvan Widmer auf der Ersatzbank. Edimilson Fernandes fehlte aufgrund einer Blessur am Sprunggelenk. Auf der anderen Seite standen Ruben Vargas und Kevin Mbabu in der Startelf, konnten aber nicht verhindern, dass Augsburg zum vierten Mal in Folge sieglos blieb.

Weiter schadlos hielt sich Bayer Leverkusen, das gegen Heidenheim einen 2:1-Auswärtserfolg feierte. Der aufsässige Aufsteiger machte den Gästen das Leben lange schwer und sorgte mit dem Anschlusstreffer in der 87. Minute nochmals für etwas Spannung. Letztlich brachten die Leverkusener, bei denen Granit Xhaka durchspielte, die knappe Führung aber problemlos über die Zeit. Damit baut der in dieser Saison immer noch ungeschlagene Tabellenleader den Vorsprung auf Verfolger Bayern München auf vorerst acht Punkte aus. Die Münchner spielen am Sonntag auswärts gegen Bochum.

Auch an diesem Spieltag kam es wegen Fan-Protesten in mehreren Spielen in Deutschland zu Unterbrechungen. Unter anderem mit dem Werfen von Tennisbällen äusserten die Anhänger ihren Unmut gegenüber der Liga. Die DFL will für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen von einem Finanzinvestor eine Milliarde Euro kassieren. Bei der Abstimmung der 36 Profiklubs über den Deal war die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit nur knapp zustande gekommen.

sda