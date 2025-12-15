Mainz-Coach Urs Fischer nach 2:2 gegen Bayern: «Wir haben uns belohnt» 15.12.2025

Urs Fischer schafft bei seinem Bundesliga-Comeback die Überraschung und holt auswärts bei Liga-Dominator Bayern ein 2:2-Remis. Restlos glücklich ist der Mainzer Trainer nach dem Schlusspfiff aber nicht.

Urs Fischer meldet sich nach einem gut zweijährigen Unterbruch zurück in der Bundesliga. Und wie! Der Schweizer Trainer von Mainz knöpft den grossen Bayern auswärts einen Punkt ab. Beinahe hätte Fischers Team dem Tabellenführer in der Allianz Arena gar die erste Liga-Pleite der Saison zugefügt.

Mainz kann die Partie nach einem Rückstand vorerst drehen, liegt bis zur 87. Minute in Führung und bereitet etwa FCB-Sportvorstand Bauchschmerzen. «Sie spielen den einen Konter sehr, sehr gut fertig. Im Grunde haben sie zwei Aktionen: die Standardsituation und das zweite Gegentor und auf einmal steht es 1:2. Und du denkst: Ja, warum? Wie kann das sein? Aber genau das ist Fusball», sagt Max Eberl.

Fischer: «Ein Punkt in München ist nicht selbstverständlich»

Kurz vor Schluss aber rettet ein Penaltypfiff die Bayern und Harry Kane markiert den späten Ausgleich zum 2:2-Endstand. «Natürlich sind wir erst einmal zufrieden. Du holst einen Punkt in München, das ist nicht selbstverständlich», sagt Urs Fischer nach dem Spiel. «Wenn man den Spielverlauf betrachtet und dann kurz vor Schluss noch einen Strafstoss bekommt, ärgert das natürlich auch ein bisschen. Trotzdem überwiegt die Freude.»

Man habe dem scheinbar übermächtigen Gegner nicht allzu viel zugestehen müssen. «Auch wenn sie natürlich ihre Möglichkeiten hatten», räumt Fischer ein und deckt Mainz-Rückhalt Daniel Batz mit Lob ein: «In diesen Phasen konnten wir uns auf unseren Torwart verlassen, der uns mit starken Paraden im Spiel gehalten hat. Insgesamt haben wir unser Tor mit allem verteidigt, was wir hatten.»

Trotz Punktgewinn verbleibt Fischers Team auf dem letzten Tabellenplatz – mit vier Zählern und mehr Rückstand auf die Konkurrenz. Und es geht Schlag auf Schlag weiter. Am Donnerstag empfängt Mainz in der Conference League den türkischen Vertreter Samsunspor, am Sonntag steht die Liga-Partie gegen St. Pauli auf dem Programm.

