  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Später Penalty rettet Bayern Mainz-Trainer Urs Fischer: «Das ärgert natürlich auch ein bisschen»

Luca Betschart

15.12.2025

Mainz-Coach Urs Fischer nach 2:2 gegen Bayern: «Wir haben uns belohnt»

Mainz-Coach Urs Fischer nach 2:2 gegen Bayern: «Wir haben uns belohnt»

15.12.2025

Urs Fischer schafft bei seinem Bundesliga-Comeback die Überraschung und holt auswärts bei Liga-Dominator Bayern ein 2:2-Remis. Restlos glücklich ist der Mainzer Trainer nach dem Schlusspfiff aber nicht.

Luca Betschart

15.12.2025, 10:30

15.12.2025, 10:45

Urs Fischer meldet sich nach einem gut zweijährigen Unterbruch zurück in der Bundesliga. Und wie! Der Schweizer Trainer von Mainz knöpft den grossen Bayern auswärts einen Punkt ab. Beinahe hätte Fischers Team dem Tabellenführer in der Allianz Arena gar die erste Liga-Pleite der Saison zugefügt. 

Bundesliga-Rückkehr geglückt. Urs Fischers Mainz knöpft den Bayern einen Punkt ab

Bundesliga-Rückkehr geglücktUrs Fischers Mainz knöpft den Bayern einen Punkt ab

Mainz kann die Partie nach einem Rückstand vorerst drehen, liegt bis zur 87. Minute in Führung und bereitet etwa FCB-Sportvorstand Bauchschmerzen. «Sie spielen den einen Konter sehr, sehr gut fertig. Im Grunde haben sie zwei Aktionen: die Standardsituation und das zweite Gegentor und auf einmal steht es 1:2. Und du denkst: Ja, warum? Wie kann das sein? Aber genau das ist Fusball», sagt Max Eberl. 

Fischer: «Ein Punkt in München ist nicht selbstverständlich»

Kurz vor Schluss aber rettet ein Penaltypfiff die Bayern und Harry Kane markiert den späten Ausgleich zum 2:2-Endstand. «Natürlich sind wir erst einmal zufrieden. Du holst einen Punkt in München, das ist nicht selbstverständlich», sagt Urs Fischer nach dem Spiel. «Wenn man den Spielverlauf betrachtet und dann kurz vor Schluss noch einen Strafstoss bekommt, ärgert das natürlich auch ein bisschen. Trotzdem überwiegt die Freude.»

Man habe dem scheinbar übermächtigen Gegner nicht allzu viel zugestehen müssen. «Auch wenn sie natürlich ihre Möglichkeiten hatten», räumt Fischer ein und deckt Mainz-Rückhalt Daniel Batz mit Lob ein: «In diesen Phasen konnten wir uns auf unseren Torwart verlassen, der uns mit starken Paraden im Spiel gehalten hat. Insgesamt haben wir unser Tor mit allem verteidigt, was wir hatten.»

Trotz Punktgewinn verbleibt Fischers Team auf dem letzten Tabellenplatz – mit vier Zählern und mehr Rückstand auf die Konkurrenz. Und es geht Schlag auf Schlag weiter. Am Donnerstag empfängt Mainz in der Conference League den türkischen Vertreter Samsunspor, am Sonntag steht die Liga-Partie gegen St. Pauli auf dem Programm.

1. FSV Mainz 05 - Samsunspor FC
1. FSV Mainz 05 - Samsunspor FC

Do 18.12. 20:25 - 23:50 ∙ blue Sport Live ∙ 1. FSV Mainz 05 - Samsunspor FC

Mit tv.blue.ch mieten

Mehr zu Urs Fischer

Fischer: «Die Aufgabe in Mainz reizt mich»

Fischer: «Die Aufgabe in Mainz reizt mich»

08.12.2025

Meistgelesen

Grüne schlagen Jungpolitiker zur Wahl vor – dann kommt's zum Eklat
Er schnappte dem Täter die Waffe weg – das ist Ahmed, der Held von Sydney
Jugendliche legen Platte auf Gleis – Zug rast mit 140 km/h darüber
Selenskyj verzichtet wohl auf Nato-Mitgliedschaft ++ Deutsche bauen Drohnen für Kiew
Aktion «Guerra» – wie die Berner Polizei hunderte Velodiebstähle aufdeckte

Mehr aus dem Ressort

Bellingham fliegt vom Platz. Dortmund muss sich gegen Freiburg mit einem Remis begnügen

Bellingham fliegt vom PlatzDortmund muss sich gegen Freiburg mit einem Remis begnügen

Bundesliga. Union Berlin überrascht RB Leipzig

BundesligaUnion Berlin überrascht RB Leipzig

Neuer Mainz-Trainer. Urs Fischer vom Projektmanager zum Feuerwehrmann

Neuer Mainz-TrainerUrs Fischer vom Projektmanager zum Feuerwehrmann

Pirmin Schwegler. Wolfsburg holt einen Schweizer als Sportdirektor

Pirmin SchweglerWolfsburg holt einen Schweizer als Sportdirektor

Schweizer im Visier der Top-Klubs. Leverkusen und Napoli heiss auf Shooting-Star Johan Manzambi

Schweizer im Visier der Top-KlubsLeverkusen und Napoli heiss auf Shooting-Star Johan Manzambi