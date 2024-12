Der Schweizer Trainer Gerardo Seoane hat die richtigen Schlüsse aus der letzten Saison gezogen. Bild: Keystone

In der vergangenen Saison kämpften Mainz und Borussia Mönchengladbach gegen den Abstieg. Nun beenden sie das Jahr in der Nähe der Champions-League-Plätze.

Keystone-SDA, sfy, sda SDA

Der ehemalige FCZ-Trainer Bo Henriksen leistet bei Mainz hervorragende Arbeit. In der 15. Runde der Bundesliga führte er sein Team zu einem 3:1-Auswärtssieg gegen Eintracht Frankfurt. Das Resultat ist umso bemerkenswerter, als der Mainzer Mittelfeldspieler Nadiem Amiri in der 21. Minute beim Stand von 1:0 eine Rote Karte kassierte.

Dennoch bauten die Gäste, bei denen der Schweizer Silvan Widmer in der 76. Minute eingewechselt wurde, den Vorsprung dank zwei Toren von Paul Nebel (27./58.) auf 3:0 aus. Sie fügten Frankfurt die erste Heimniederlage in der laufenden Meisterschaft zu, nachdem sie eine Woche zuvor schon der Ungeschlagenheit von Bayern München in dieser Saison in der Bundesliga ein Ende gesetzt hatten. Dank dem fünften Sieg in den letzten sechs Partien verbesserte sich Mainz in der Rangliste vom 7. auf den 5. Platz, der Rückstand auf die drittklassierte Eintracht beträgt noch zwei Punkte.

Gladbach besiegt Hoffenheim – Stuttgart unterliegt St. Pauli

Einen Zähler hinter Mainz im 7. Rang liegt das vom Schweizer Gerardo Seoane trainierte Borussia Mönchengladbach, das sich bei Hoffenheim 2:1 durchsetzte. Alassane Pléa brachte die Gäste nur drei Minuten nach dem Ausgleich von Andrej Kramaric (58.) mit seinem siebenten Saisontreffer erneut in Führung. Danach hielt die Gladbacher Verteidigung mit einem starken Nico Elvedi dicht.

Eine Enttäuschung setzte es für den VfB Stuttgart ab, der nach vier Meisterschaftspartien mit drei Siegen und einem Unentschieden wieder einmal verlor, und zwar 0:1 zu Hause gegen den Aufsteiger St. Pauli. Das einzige Tor der Partie erzielte Johannes Eggestein in der 21. Minute, in der 53. Minute verschoss er einen Penalty. Stuttgart verlor trotz 73 Prozent Ballbesitz und fiel in der Tabelle vom 6. auf den 9. Platz zurück. Fabian Rieder wurde beim Heimteam in der 66. Minute eingewechselt, Leonidas Stergiou blieb 90 Minuten auf der Bank.

Aufsteiger Holstein Kiel kam mit einem 5:1 zu Hause gegen Augsburg zum zweiten Saisonsieg. Nach dem frühen 0:1 durch Alexis Claude-Maurice (5.) drehten die Gastgeber auf. Nach dem 1:1 (12.) gelangen ihnen drei Tore innert sieben Minuten zum 4:1 (39.). Phil Harres und Shuto Machino waren je zweimal erfolgreich. Bei Augsburg wurde der in der 59. Minute eingewechselte Ruben Vargas verwarnt (83.).

Zu einem klaren Sieg kam auch Werder Bremen, das Union Berlin vor heimischem Publikum 4:1 bezwang. Die ersten beide Treffer der sechstplatzierten Bremer zum 2:0 schoss Marco Grull (13./17.)

Kurztelegramme:

Werder Bremen – Union Berlin 4:1 (3:1). – 42'100 Zuschauer. – Tore: 13. Grüll 1:0. 17. Grüll 2:0. 23. Schäfer 2:1. 45. Weiser 3:1. 87. Stage 4:1.

VfB Stuttgart – St. Pauli 0:1 (0:1). – 60'000 Zuschauer. – Tor: 21. Eggestein 0:1. – Bemerkungen: 53. Nübel (VfB Stuttgart) hält Penalty von Eggestein. VfB Stuttgart mit Rieder (ab 66.), ohne Stergiou (Ersatz).

Eintracht Frankfurt – Mainz 05 1:3 (0:2). – 58'000 Zuschauer. – Tore: 15. Kauã Santos (Eigentor) 0:1. 27. Nebel 0:2. 58. Nebel 0:3. 75. Kristensen 1:3. – Bemerkungen: 21. Rote Karte gegen Amiri (Mainz 05, grobes Foul). Eintracht Frankfurt ohne Amenda (nicht im Aufgebot). Mainz 05 mit Widmer (ab 76.).

Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach 1:2 (0:1). – 28'923 Zuschauer. – Tore: 23. Sander 0:1. 58. Kramaric (Penalty) 1:1. 61. Pléa 1:2. – Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (Ersatz).

Holstein Kiel – Augsburg 5:1 (4:1). – 14'830 Zuschauer. – Tore: 5. Claude-Maurice 0:1. 12. Rosenboom 1:1. 32. Harres 2:1. 35. Harres 3:1. 39. Machino 4:1. 91. Machino 5:1. – Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (ab 59.).

Videos aus dem Ressort

Schwegler zu Neumayr: «Den macht er wie du zu deinen besten Zeiten» Pirmin Schwegler und Markus Neumayr kommen bei den besten Toren der laufenden Conference-League-Saison nicht aus dem Schwärmen heraus. 20.12.2024