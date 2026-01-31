Mit Urs Fischer an der Seitenlinie geht es für Mainz wieder aufwärts Bild: Keystone

Mainz bestätigt den Aufwärtstrend unter Trainer Urs Fischer. Gegen RB Leipzig kommen die Mainzer zu einem überraschenden 2:1-Auswärtssieg.

Keystone-SDA SDA

Die Gäste drehten einen Rückstand dank Treffern kurz vor und kurz nach der Halbzeitpause. Den knappen Vorsprung verteidigte die Mannschaft, bei der Silvan Widmer bis zur 82. Minute spielte, bis zum Schlusspfiff. Damit klettert Mainz über den Abstiegsstrich. Die Bilanz unter Fischer kann sich sehen lassen: In neun Partien gab es je vier Siege und Unentschieden sowie nur eine Niederlage.

Auch Augsburg darf mit den jüngsten Leistungen zufrieden sein. Nach dem sensationellen 2:1-Sieg gegen Bayern München folgte gegen St. Pauli ein Erfolg mit demselben Resultat. Doppeltorschütze war Rückkehrer Michael Gregoritsch. Fabian Rieder wurde nach 60 Minuten ausgewechselt, Cédric Zesiger half ab der 77. Minute mit, den Sieg ins Trockene zu bringen.

Eindrücklich ist auch die Bilanz von Hoffenheim: Das 3:1 gegen Union Berlin war der fünfte Sieg im fünften Spiel dieses Jahres. Damit rückte das Team nach Punkten zum zweitplatzierten Borussia Dortmund auf, das am Sonntag auf Heidenheim trifft.

Telegramme

Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:0). – Tore: 61. Tabakovic 0:1. 94. Topp 1:1. – Bemerkungen: Werder Bremen mit Schmidt (ab 75.). Borussia Mönchengladbach mit Elvedi.

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen 1:3 (0:2). – Tore: 26. Arthur 0:1. 33. Tillman 0:2. 50. Koch 1:2. 93. Garcia 1:3. – Bemerkungen: 70. Gelb-Rote Karte gegen Skhiri (Frankfurt). Eintracht Frankfurt mit Amenda. Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz).

Augsburg – St. Pauli 2:1 (1:1). – Tore: 32. Sinani (Penalty) 0:1. 41. Gregoritsch 1:1. 59. Gregoritsch 2:1. – Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger (ab 77.) und Rieder (bis 60.).

Leipzig – Mainz 05 1:2 (1:1). – Tore: 40. Harder 1:0. 45. Amiri (Penalty) 1:1. 49. Katompa Mvumpa 1:2. – Bemerkungen: Mainz mit Widmer (bis 82.).

Hoffenheim – Union Berlin 3:1 (2:0). – Tore: 42. Kramaric (Penalty) 1:0. 45. Kramaric 2:0. 47. Diogo Leite (Eigentor) 3:0. 68. Khedira 3:1.