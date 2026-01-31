  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga Überraschender Sieg in Leipzig: Mainz unter Urs Fischer weiter stark

SDA

31.1.2026 - 17:36

Mit Urs Fischer an der Seitenlinie geht es für Mainz wieder aufwärts
Mit Urs Fischer an der Seitenlinie geht es für Mainz wieder aufwärts
Bild: Keystone

Mainz bestätigt den Aufwärtstrend unter Trainer Urs Fischer. Gegen RB Leipzig kommen die Mainzer zu einem überraschenden 2:1-Auswärtssieg.

Keystone-SDA

31.01.2026, 17:36

31.01.2026, 18:36

Die Gäste drehten einen Rückstand dank Treffern kurz vor und kurz nach der Halbzeitpause. Den knappen Vorsprung verteidigte die Mannschaft, bei der Silvan Widmer bis zur 82. Minute spielte, bis zum Schlusspfiff. Damit klettert Mainz über den Abstiegsstrich. Die Bilanz unter Fischer kann sich sehen lassen: In neun Partien gab es je vier Siege und Unentschieden sowie nur eine Niederlage.

Auch Augsburg darf mit den jüngsten Leistungen zufrieden sein. Nach dem sensationellen 2:1-Sieg gegen Bayern München folgte gegen St. Pauli ein Erfolg mit demselben Resultat. Doppeltorschütze war Rückkehrer Michael Gregoritsch. Fabian Rieder wurde nach 60 Minuten ausgewechselt, Cédric Zesiger half ab der 77. Minute mit, den Sieg ins Trockene zu bringen.

Eindrücklich ist auch die Bilanz von Hoffenheim: Das 3:1 gegen Union Berlin war der fünfte Sieg im fünften Spiel dieses Jahres. Damit rückte das Team nach Punkten zum zweitplatzierten Borussia Dortmund auf, das am Sonntag auf Heidenheim trifft.

Telegramme 

Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:0). – Tore: 61. Tabakovic 0:1. 94. Topp 1:1. – Bemerkungen: Werder Bremen mit Schmidt (ab 75.). Borussia Mönchengladbach mit Elvedi.

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen 1:3 (0:2). – Tore: 26. Arthur 0:1. 33. Tillman 0:2. 50. Koch 1:2. 93. Garcia 1:3. – Bemerkungen: 70. Gelb-Rote Karte gegen Skhiri (Frankfurt). Eintracht Frankfurt mit Amenda. Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz).

Augsburg – St. Pauli 2:1 (1:1). – Tore: 32. Sinani (Penalty) 0:1. 41. Gregoritsch 1:1. 59. Gregoritsch 2:1. – Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger (ab 77.) und Rieder (bis 60.).

Leipzig – Mainz 05 1:2 (1:1). – Tore: 40. Harder 1:0. 45. Amiri (Penalty) 1:1. 49. Katompa Mvumpa 1:2. – Bemerkungen: Mainz mit Widmer (bis 82.).

Hoffenheim – Union Berlin 3:1 (2:0). – Tore: 42. Kramaric (Penalty) 1:0. 45. Kramaric 2:0. 47. Diogo Leite (Eigentor) 3:0. 68. Khedira 3:1.

Meistgelesen

TV-Auswanderin Anna Heiser spricht über geplatzten Farm-Traum in Afrika
Epstein-Dokumente: Slowakischer Regierungsberater tritt zurück
SRF-Experte Berthod empört: «Das ist nicht korrekt»
Springsteens Protestsong stürmt die Charts und regt Trump mächtig auf
Epstein-Akten: Bekommt Ex-Prinz Andrew jetzt Probleme?

Videos aus dem Ressort

Das sagt Winterthurs Andreas Mösli zu den Rasen-Sorgen auf der Schützenwiese

Das sagt Winterthurs Andreas Mösli zu den Rasen-Sorgen auf der Schützenwiese

31.01.2026

Zurbriggen: «Es ist gut, dass in Crans-Montana gefahren wurde, wir müssen weiterleben»

Zurbriggen: «Es ist gut, dass in Crans-Montana gefahren wurde, wir müssen weiterleben»

30.01.2026

Malorie Blanc: «Es in Crans-Montana zu zeigen, hat eine besondere Symbolik»﻿

Malorie Blanc: «Es in Crans-Montana zu zeigen, hat eine besondere Symbolik»﻿

31.01.2026

Das sagt Winterthurs Andreas Mösli zu den Rasen-Sorgen auf der Schützenwiese

Das sagt Winterthurs Andreas Mösli zu den Rasen-Sorgen auf der Schützenwiese

Zurbriggen: «Es ist gut, dass in Crans-Montana gefahren wurde, wir müssen weiterleben»

Zurbriggen: «Es ist gut, dass in Crans-Montana gefahren wurde, wir müssen weiterleben»

Malorie Blanc: «Es in Crans-Montana zu zeigen, hat eine besondere Symbolik»﻿

Malorie Blanc: «Es in Crans-Montana zu zeigen, hat eine besondere Symbolik»﻿

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Bundesliga. Köln zittert sich zum Heimsieg gegen Wolfsburg

BundesligaKöln zittert sich zum Heimsieg gegen Wolfsburg

Toppmöller-Nachfolger gefunden. Spanier Riera wird Trainer von Amenda bei Frankfurt

Toppmöller-Nachfolger gefundenSpanier Riera wird Trainer von Amenda bei Frankfurt

Alkohol am Steuer. HSV-Profi Dompé wird vor Bayern-Kracher suspendiert

Alkohol am SteuerHSV-Profi Dompé wird vor Bayern-Kracher suspendiert

Bundesliga. Hoffenheims Siegesserie setzt sich fort

BundesligaHoffenheims Siegesserie setzt sich fort

YB-Gegner in Form. Stuttgart weiter auf Champions-League-Kurs

YB-Gegner in FormStuttgart weiter auf Champions-League-Kurs