Bundesliga Manzambi fliegt vom Platz ++ Fischers Mainz gewinnt gegen Augsburg

SDA

7.2.2026 - 17:44

Johan Manzambi fliegt gegen Werder Bremen vom Platz.
Johan Manzambi fliegt gegen Werder Bremen vom Platz.
KEYSTONE

Dortmund verkürzt den Rückstand in der Bundesliga gegenüber Leader Bayern München auf drei Punkte. Der BVB siegt in Wolfsburg mit 2:1. Auch Urs Fischers Mainz gewinnt, Manzambi sieht in Freiburg Rot.

Keystone-SDA

07.02.2026, 17:44

07.02.2026, 18:11

Den fünften Dortmunder Sieg in Serie sicherte Serhou Guirassy mit dem 2:1 in der 87. Minute. Zuvor hatte das Team um den Schweizer Nationalkeeper Gregor Kobel einen 1:0-Pausenvorsprung hergeben müssen. Der Grieche Konstantinos Koulierakis traf einige Minuten nach Wiederanpfiff nach Vorlage von Christian Eriksen und leitete eine starke Phase der Gastgeber ein, die aber nicht mit einem weiteren Treffer belohnt wurde.

Die Dortmunder, die kurz vor der Pause durch einen Kopfball von Julian Brandt ein erstes Mal in Führung gegangen waren, blicken am Sonntag nach München, wo der FC Bayern sich gegen Hoffenheim behaupten muss. Der Tabellen-Dritte der Bundesliga hat seit zwei Monaten nicht mehr verloren und 19 von möglichen 21 Punkten gewonnen. Die Münchner holten zuletzt aus zwei Spielen nur einen Punkt und machten mit der Baisse die Meisterschaft wieder spannend.

Für Johan Manzambi endete das Heimspiel mit Freiburg gegen Werder Bremen schon kurz nach der Pause. Der Genfer Spielmacher sah für ein unkontrolliertes Tackling in der 52. Minute die zweite Rote Karte der Saison. Bereits in der 3. Runde gegen Stuttgart war Manzambi vom Platz geflogen. Zu zehnt verteidigten die Freiburger den in der Startviertelstunde herausgespielten 1:0-Vorsprung erfolgreich. Am Treffer von Jan-Niklas Beste war Manzambi mit der entscheidenden Balleroberung beteiligt.

Einen Sieg feierte auch Urs Fischer. Der Zürcher Trainer führte Mainz 05 dank des 2:0-Heimsieges gegen Augsburg erstmals seit der Amtsübernahme vor genau zwei Monaten aus der Relegationszone. Zwei von Nadiem Amiri verwandelte Penaltys sorgten für den Unterschied. Den zweiten Elfmeter zu Beginn der Schlussviertelstunde verursachte der ehemalige Basler Anton Kade. Bei Mainz spielte Silvan Widmer bis zur 82. Minute, für Augsburg kamen Cédric Zesiger und Fabian Rieder als Ersatzspieler zu Teileinsätzen.

