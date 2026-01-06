Johan Manzambi ist einer der Shootingstars dieser Bundesliga-Saison. Keystone

Mit Johan Manzambi schafft es ein weiterer Schweizer in die Bundesliga-Hinrunden-Rangliste des «Kicker». Der Nati-Spieler habe das Zeug zum nächsten Millionenverkauf des SC Freiburg, schreibt das Fachmagazin.

Das deutsche Fussballmagazin «Kicker» hat seine Winterrangliste veröffentlicht, die auf den Leistungen in der ersten Saisonhälfte 2025/26 basiert. Nachdem zunächst die Goalies und Verteidiger bewertet wurden – mit Gregor Kobel (Torhüter, Rang 1) und Joël Schmied (Abwehr, Rang 16) im Ranking –, folgen die defensiven Mittelfeldspieler.

Und auch da schafft es ein Schweizer in die Wertung. Hinter dem Spitzentrio in der «internationalen Klasse» – Joshua Kimmich (Bayern München), Aleix Garcia (Leverkusen) und Felix Nmecha (Dortmund) – ist in der Sparte «nationale Klasse» Johan Manzambi auf Rang 8 aufgelistet.

«Nach dieser Hinrunde lässt sich sagen: Johan Manzambi hat das Zeug dazu, der nächste Millionenverkauf des SC Freiburg zu werden», schreibt der «Kicker» dazu. «Wettbewerbsübergreifend vier Tore und sechs Vorlagen im Klub und dazu drei Tore für die A-Nationalelf der Schweiz, in der er zumeist noch Joker ist, sprechen für sich.» Tatsächlich wird der 20-Jährige auch mit Top-Klubs wie Napoli oder Leverkusen in Verbindung gebracht.

Avdullahu überzeugt bei Hoffenheim

Auch Ex-FCB-Profi Leon Avdullahu, der sich im Herbst für die kosovarische Nationalmannschaft und gegen die Schweiz entschieden hat, schafft es als 11. ins Ranking. «Als Zentrumsschliesser verpflichtet, macht Leon Avdullahu bei Hoffenheim wie beauftragt die Räume dicht», ist im Fachmagazin zu lesen. «Zu Saisonbeginn schaltete er in der Defensivbewegung noch manches Mal zu früh ab, diesen Malus hat der 21-Jährige aber schnell abgelegt. Offensiv tritt Avdullahu kaum in Erscheinung.»