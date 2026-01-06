  1. Privatkunden
«Kicker»-Rangliste Manzambi gehört zu den besten Mittelfeldspielern der Bundesliga

Jan Arnet

6.1.2026

Johan Manzambi ist einer der Shootingstars dieser Bundesliga-Saison.
Keystone

Mit Johan Manzambi schafft es ein weiterer Schweizer in die Bundesliga-Hinrunden-Rangliste des «Kicker». Der Nati-Spieler habe das Zeug zum nächsten Millionenverkauf des SC Freiburg, schreibt das Fachmagazin.

Jan Arnet

06.01.2026, 22:30

06.01.2026, 22:34

Das deutsche Fussballmagazin «Kicker» hat seine Winterrangliste veröffentlicht, die auf den Leistungen in der ersten Saisonhälfte 2025/26 basiert. Nachdem zunächst die Goalies und Verteidiger bewertet wurden – mit Gregor Kobel (Torhüter, Rang 1) und Joël Schmied (Abwehr, Rang 16) im Ranking –, folgen die defensiven Mittelfeldspieler.

«Kicker»-Rangliste. Gregor Kobel wieder bester Bundesliga-Goalie – auch Joël Schmied überzeugt

«Kicker»-RanglisteGregor Kobel wieder bester Bundesliga-Goalie – auch Joël Schmied überzeugt

Und auch da schafft es ein Schweizer in die Wertung. Hinter dem Spitzentrio in der «internationalen Klasse» – Joshua Kimmich (Bayern München), Aleix Garcia (Leverkusen) und Felix Nmecha (Dortmund) – ist in der Sparte «nationale Klasse» Johan Manzambi auf Rang 8 aufgelistet.

«Nach dieser Hinrunde lässt sich sagen: Johan Manzambi hat das Zeug dazu, der nächste Millionenverkauf des SC Freiburg zu werden», schreibt der «Kicker» dazu. «Wettbewerbsübergreifend vier Tore und sechs Vorlagen im Klub und dazu drei Tore für die A-Nationalelf der Schweiz, in der er zumeist noch Joker ist, sprechen für sich.» Tatsächlich wird der 20-Jährige auch mit Top-Klubs wie Napoli oder Leverkusen in Verbindung gebracht.

Avdullahu überzeugt bei Hoffenheim

Auch Ex-FCB-Profi Leon Avdullahu, der sich im Herbst für die kosovarische Nationalmannschaft und gegen die Schweiz entschieden hat, schafft es als 11. ins Ranking. «Als Zentrumsschliesser verpflichtet, macht Leon Avdullahu bei Hoffenheim wie beauftragt die Räume dicht», ist im Fachmagazin zu lesen. «Zu Saisonbeginn schaltete er in der Defensivbewegung noch manches Mal zu früh ab, diesen Malus hat der 21-Jährige aber schnell abgelegt. Offensiv tritt Avdullahu kaum in Erscheinung.»

Kicker-Rangliste der defensiven Mittelfeldspieler

  • Weltklasse: Keiner.
  • Internationale Klasse:
    1. Joshua Kimmich, Bayern München
  • 2. Aleix Garcia, Leverkusen
  • 3. Felix Nmecha, Dortmund
  • Nationale Klasse:
    4. Angelo Stiller, Stuttgart
    5. Grischa Prömel, Hoffenheim
    6. Ibrahim Maza, Leverkusen
    7. Aleksandar Pavlovic, Bayern München
    8. Johan Manzambi, Freiburg
    9. Wouter Burger, Hoffenheim
    10. Nicolas Seiwald, Leipzig
    11. Leon Abdullahu, Hoffenheim
    12. Jens Stage, Bremen
    13. Xaver Schlager, Leipzig
    14. Marcel Sabitzer, Dortmund
    15. Rani Khedira, Union Berlin
    16. Albert Sambi Lokonga, Hamburg
    17. Kaishu Sano, Mainz
Mehr anzeigen

