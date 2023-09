Marcel Reif: «Da muss wirklich eine Menge vorgefallen sein»

blue Sport Experte Marcel Reif redet nicht um den heissen Brei herum. Imago

Am Tag vor dem Kracher gegen Bayern München entlässt RB Leipzig Sport-Geschäftsführer Max Eberl. Marcel Reif ordnet das Ganze im Interview ein und spricht von einem Leipziger «Zeichen der Stärke».

Einen Tag vor dem Topspiel gegen Bayern München entlässt RB Leipzig Sportchef Max Eberl. Sportdirektor Rouven Schröder wird die sportliche Leitung beim Bundesligisten übernehmen. Die Leipziger warfen Eberl ein mangelndes Bekenntnis zu Leipzig vor. «Das fehlende Commitment zum Club veranlasst uns zu dieser Entscheidung. Dies geschieht völlig unabhängig vom Kaderumbruch und den sportlichen Ergebnissen», hiess es in der RB-Mitteilung.

Besonders brisant: Max Eberl wird schon seit geraumer Zeit mit Bayern München in Verbindung gebracht. Marcel Reif sagt im Interview mit blue News darauf angesprochen: «Dass Max Eberl jetzt in den nächsten Tagen bei Bayern München unterschreiben wird, das halte ich für gesichert.»

25 Stunden vor dem Heimspiel gegen Bayern München entlässt RB Leipzig seinen Sportchef Max Eberl, der erst seit Mitte Dezember im Verein war. Was ging Ihnen durch den Kopf als sie das gehört haben?

Marcel Reif: Eine Mischung aus Staunen, aber auch so ein bisschen eklig ist es schon. Also das riecht ganz, ganz, ganz schlecht zu so einem Zeitpunkt. Da muss wirklich eine Menge vorgefallen sein. Wir reden ja über Profifussball, über Geschäftsgebaren und wie man miteinander umgeht. Also, da scheint vieles im Argen zu liegen.

Eberl wurde «fehlendes Commitment» vorgeworfen, es bestehe kein Zusammenhang mit dem «Kaderumbruch und den sportlichen Ergebnissen». Heisst ja: Eberl hat einen guten Job gemacht und es passt trotzdem nicht. Was halten Sie von dieser Art von Kommunikation?

Ja, die Kommunikation ist untypisch klar und unmissverständlich. Also hier wird einem leitenden Angestellten, den man vor zehn Monaten für teures Geld aus einem Vertrag herausgelöst hat, öffentlich bescheinigt, dass er seinen Vertrag nicht erfüllt. Sportlich zwar ja, aber dass er sich seinem Arbeitgeber gegenüber auf eine Art verhält, die unakzeptabel ist. Und das ist schon massiv. Und es ist ja auch nachzuvollziehen.

Sie sagen, es ist nachzuvollziehen. Inwiefern?

Wir alle haben die Interviews und die Äusserungen von Max Eberl in den letzten zehn Monaten gehört. Vor allem nachdem bei Bayern München Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic Ende Mai entlassen worden waren und dann die Spekulationen anfingen: Oh, könnte das nicht was für Eberl sein? Ich weiss noch, ich habe damals gesagt, hört auf mit dem Quatsch. So ist er nicht, das wird er auf gar keinen Fall machen, der hat jetzt einen Vertrag unterschrieben. Da passt halt vom Timing her nicht. Keine zehn Monate später passt offensichtlich alles, denn dass Max Eberl jetzt in den nächsten Tagen bei Bayern München unterschreiben wird, das halte ich für gesichert. Und das alles hinterlässt einen ausgesprochen unangenehmen Geschmack im Mund und auch sonst.

Aus Leipziger Sicht: War es eine Kurzschlusshandlung, dass man Max Eberl noch vor dem Top-Spiel gegen die Bayern entlassen hat? Bringt das nicht unnötig Unruhe rein vor dem Direktduell?

Ach, wissen Sie, das sind Profifussballer. Die gehen heute Abend auf den Platz und spielen gegen die Bayern. Da haben die andere Sorgen, als ob da Max Eberl noch unter Vertrag ist oder nicht. Eine Kurzschlusshandlung war das nicht. Dazu kenne ich die Verantwortlichen bei Leipzig zu gut. RB-Chef Oliver Mintzlaff ist ein relativ ruhiger Wirtschaftsfachmann. Wer sowas dann macht, der will ein Zeichen setzen. Der will klar und deutlich machen, hier hat jemand sich so daneben benommen, also Max Eberl. So sehr, dass man sagt: Pass auf, das lassen wir uns nicht länger gefallen. Es ist aber auch ein Zeichen der Stärke. Also da musst du sehr selbstbewusst sein und gut in dir ruhen, wenn du sagst: Zeitpunkt ist mir egal und wenn es jetzt ist, warum nicht? Im Gegenteil, der geht ja sowieso zu den Bayern, dann macht man es so.

Unterschreibt Max Eberl schon bald einen Vertrag bei Bayern München? Bild: Imago

Sie sind sich sicher, dass Max Eberl bei den Bayern unterschreiben wird. Warum passt Eberl zu den Bayern und was könnte er in München bewirken?

Also Max Eberl kann seinen Job, wenn er ihn denn mit voller Überzeugung macht. Das hat er lange Zeit in Gladbach gezeigt. Dann hat er einige Fehler gemacht, unzweifelhaft. Und da hat er manches zu verantworten, was letztlich schiefgegangen ist bei Borussia Mönchengladbach. Dann ist er krank geworden, das müssen wir ihm glauben. Das verbietet sich, daran zu zweifeln. Und nach gar nicht mal so langer Zeit, nach der Genesung, unterschreibt er bei Leipzig.

Wissen Sie, wenn ein erwachsener Mensch irgendwo einen Vertrag unterschreibt, also so kenne ich das, dann weiss er, was er tut. Und dann hat er den Vertrag mit voller Kraft zu erfüllen, denn er wird ja auch voll bezahlt. Das hat er offensichtlich nicht gemacht. Dass er einen super Job gemacht hat bei Leipzig, das werden sie ihm bestätigen. Also der musste ja einen Umbruch einleiten und das hat er mit grossem Erfolg getan. Die hatten schwere Abgänge und haben es dann wunderbar kompensiert. Also das hat er auf der Habenseite. Insofern ist unstrittig, dass er was kann. Dass er so viel kann, dass die Bayern an ihm interessiert sind, können wir auch annehmen.

Die Bayern haben mit Christoph Freund einen Sportdirektor von RB Salzburg verpflichtet, sie haben eine Scouting-Abteilung und mit Marco Neppe einen Chef-Scout. Wo wird da Eberls Platz sein?

Max Eberl ist ja schon ein Alphatier in der Branche. Und ich glaube, den Verantwortlichen beim FC Bayern ist klar geworden, dass sie mit Thomas Tuchel den mächtigsten Trainer haben in ihrer Geschichte. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel mitreden kann und soll. Ich glaube, es ist ihnen klar geworden, dass sie da von Clubseite ein Gegengewicht brauchen. Und das ist nach meiner Ansicht das Hauptargument, das für Max Eberl spricht.

Leipzig oder Bayern: Wer gewinnt den Kracher heute Abend?

Ich tippe auf ein leistungsgerechtes 1:1, weil sich da zwei Mannschaften auf Augenhöhe bewegen. Man muss zwar die Aufstellung kennen, weil die Bayern hatten ja zuletzt wirklich angeschlagene Spieler an zentraler Position. Aber wenn da wieder die Innenverteidigung steht, sind die Bayern sicher in der Lage, da unentschieden zu spielen. Leipzig hat einen guten Lauf, also das wird ein sehr interessantes Spiel. Ich wage sogar vorauszusagen, dass das ein Spektakel wird.

