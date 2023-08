Marcel Reif zum Bundesligastart: «Das Rennen wird spannender» Die Bundesliga startet in die neue Saison. Marcel Reif über die Ausgangslage und die Meisterfavoriten. 17.08.2023

Am Freitag startet die Bundesliga-Saison 2023/24. Wird Bayern München zum zwölften Mal in Folge Meister oder ist der deutsche Rekordmeister fällig? Marcel Reif beantwortet bei blue News die heissesten Fragen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marcel Reif glaubt an eine spannende Bundesliga-Saison. Bayern München sieht er trotz all der Turbulenzen in der Favoritenrolle.

Ein Wörtchen mitreden werden im Kampf um die Meisterschaft auch Leverkusen, Dortmund und RB Leipzig, ist sich Reif sicher.

Am Freitag eröffnen Werder Bremen und Bayern München die neue Saison. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Mehr anzeigen

«Ehrlich gesagt glaube ich zum ersten Mal seit längerer Zeit, dass die Meisterschaft in der Winterpause noch nicht entschieden ist für die Bayern», sagt Marcel Reif mit Blick auf die am Freitag beginnende Bundesliga-Saison. Und trotzdem glaubt er, dass der FC Hollywood am Ende zuoberst steht, «weil sie den längsten Atem und den besten Kader haben».

Was die Torhütersituation bei den Bayern angeht, da kann Reif nur den Kopf schütteln: «Ich habe auch den Trainer Tuchel nicht verstanden. Du redest den Ulreich so lange schlecht und sagst, wir brauchen einen richtigen Torhüter. Das hat er zwar so nicht gesagt, aber so klang es. Und jetzt plötzlich soll er doch die Nummer eins sein.» Keiner wisse, wann Manuel Neuer wieder komme. «Also das ist eine Gemengelage da hinten auf einer ganz wichtigen Position, die ist nicht gut», so Reif.

Wer könnte den Bayern gefährlich werden?

«Also dass das auch da die notorischen Verdächtigen sein werden, da brauchen wir nicht zu streiten. Leverkusen wird weiter mit vorne dabei sein als in den letzten Jahren.» Xabi Alonso passe perfekt zum Verein und mit seiner Vertragsverlängerung habe er quasi Real Madrid abgesagt. Auch für den Schweizer Neuzugang gibt es lobende Worte: «Xhaka ist ein Königstransfer für Leverkusen. Vorbildlich, ruhig, präsent.» Die anderen würden das auch akzeptieren. Leverkusen spiele oben mit, ist sich Reif sicher.

Und was ist mit Vizemeister Dortmund, die letzte Saison am letzten Spieltag die Meisterschaft verspielten? «Dortmund muss noch was tun, die sind in der Offensive noch nicht gut genug besetzt.» Mit Jude Bellingham hat der BVB einen seiner wichtigsten Spieler an Real Madrid verkauft, da muss erst mal jemand die Lücke füllen.

Und wer könnte sonst noch vorne mitmischen? «Leipzig haben wir gesehen, die verkaufen ihre besten Spieler. Normal sagst du, nein, dieses Jahr nicht konkurrenzfähig. Gucken, wie man dem Abstiegskampf entgeht», beginnt Reif. Fast schon ungläubig spricht er darüber, wie Leipzig die Bayern im deutschen Supercup vorführte mit Spielern, bei denen man dem Trainer am liebsten sagen würde: «Nehmen sie das Kind vom Platz. Das sind wirklich Kindergesichtchen und sie spielen einen hinreissend guten Fussball.»

Reif sieht die Bayern also wie gehabt in der Favoritenrolle, glaubt aber an eine spannende Meisterschaft. Zum Schluss sagt der Fussballexperte: «Es geht um Platz 1 bis 4. Wer dann am Ende Deutscher Meister wird, ist lustig, aber es geht um die Champions-League-Plätze. Und die vier werden sich nach diesem Jahr noch mehr vom Rest der Welt entfernen.»

